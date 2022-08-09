"Москва и мир": новые школы в Москве и пожары во Франции

К 1 сентября в столице откроют два десятка школ и детских садов. Всего к концу 2022 года в Москве построят и введут в эксплуатацию более 60 образовательных учреждений, а в ближайшие несколько лет – около 130. Об этом рассказал Сергей Собянин во время посещения нового помещения школы № 158 на Смольной улице в Левобережном районе.

Новое здание школы № 158 откроется 1 сентября. В здании, построенном по индивидуальному проекту, разместят дошкольные группы и начальные классы. Потоки детей будут разделены – для дошколят и школьников предусмотрели отдельные входы. В здании есть игровые комнаты, актовый и спортивный залы, спальни, столовые, библиотека, медицинский блок и раздевалки.

Более 90% процентов заболевших ковидом в России заразились новыми подвидами штамма "Омикрон". Их особенность в очень быстром распространении. Эти варианты вируса неопасны. Болезнь протекает как обычное ОРВИ. За прошедшие сутки в стране выявили почти 16,5 тысячи случаев заражения COVID-19. На первом месте по количеству инфицированных – Москва. В столице – около пяти тысяч заболевших.

В июле в России из-за новой волны коронавируса в 2,5 раза выросли продажи экспресс-тестов, написала газета "Ведомости". Эпидемиологическая ситуация находится под контролем Роспотребнадзора. В ведомстве заявили, что пока нет необходимости вводить общие ограничительные меры. Тем не менее гражданам порекомендовали носить маски в общественных местах, пользоваться антисептиками и ревакцинироваться. Особенно людям, которые относятся к группам риска. Пик новой волны ковида, по прогнозам, придется на конец августа – начало сентября.

Около трех тысяч человек эвакуировали на юге Франции из-за лесного пожара. Он вспыхнул накануне вечером и вплотную приблизился к населенным пунктам. Людей вывозили всю ночь. Больше половины из них приютили родственники и знакомые, остальных разместили в специально организованных лагерях. Всего за несколько часов огонь уничтожил свыше 700 гектаров.

Возникновению новых очагов возгорания способствует погода. Франция переживает четвертую волну жары. Аномально высокие температуры продержатся до конца недели. В некоторых регионах столбики термометров приближаются к отметке 40 градусов. От пожаров, которые бушуют в стране с начала июля, больше всех пострадал департамент Жиронда. Там уничтожено более 20 тысяч гектаров леса. Тревогу бьют местные фермеры.

Из-за аномальной засухи цены на молоко во Франции продолжают расти. Корма для коров все меньше. Аналогичная ситуация в соседней Испании. Экстремальная жара там спровоцировала рост цен на электроэнергию, а это может привести к повышению цен на мясо. Кроме того, на себестоимость может повлиять нехватка воды для кормления животных – 80% предназначенных для этого прудов высохли.