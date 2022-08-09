"Москва и мир": электронные медкарты и непрекращающиеся ливни в Сеуле

Все столичные детские поликлиники теперь будут работать только с электронными медкартами. Бумажные аналоги будут сданы в роботизированный центр Главархива. Для этого там отвели более 70 тысяч квадратных метров.

Как сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, этого достаточно, чтобы поместить около 100 миллионов единиц бумажных папок. Бывшие картохранилища в медучреждениях переоборудуют в комнаты для врачей. Там они смогут собираться на тренинги и мастер-классы, обсуждать научные проекты и рабочие задачи. Но самое главное, что благодаря электронным медкартам все данные теперь находятся в постоянном доступе не только для врача, но и для самого пациента.

Все документы можно распечатать или скачать и отправить с помощью любого мессенджера. Найти их можно на портале mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.Инфо". Получить доступ к медкарте могут пользователи старше 15 лет, у которых есть полис обязательного медицинского страхования.

Более 90% процентов заболевших ковидом в России заразились новыми подвидами штамма "Омикрон". Их особенность в очень быстром распространении. Эти варианты вируса неопасны. Болезнь протекает как обычное ОРВИ. За прошедшие сутки в стране выявили почти 16,5 тысячи случаев заражения COVID-19. На первом месте по количеству инфицированных – Москва. В столице около пяти тысяч заболевших.

В июле в России из-за новой волны коронавируса в 2,5 раза выросли продажи экспресс-тестов, написала газета "Ведомости". Эпидемиологическая ситуация находится под контролем Роспотребнадзора. В ведомстве заявили, что пока нет необходимости вводить общие ограничительные меры. Тем не менее гражданам порекомендовали носить маски в общественных местах, пользоваться антисептиками и ревакцинироваться. Особенно людям, которые относятся к группам риска. Пик новой волны ковида, по прогнозам, придется на конец августа – начало сентября.

Не менее семи человек стали жертвами мощных ливней в Южной Корее. Еще около 10 местных жителей считаются пропавшими без вести. Стихия накрыла столичный регион республики накануне. В Сеуле за час выпало более 100 миллиметров осадков. Всего же с вечера 8 августа до утра 9 августа на мегаполис обрушились более 400 миллиметров осадков.

Синоптики рассказали, что таких дождей в стране не было с середины прошлого века. Под воду ушли около 700 зданий, в том числе жилые дома. Людей, оставшихся без крова, эвакуировали в безопасные места, минувшую ночь они провели в школах и других общественных учреждениях. Из-за ливня нарушено железнодорожное сообщение. Перекрыты десятки участков автомагистралей.

Сказались дожди и на работе городского общественного транспорта. Автобусы не смогли выйти на маршруты. Несколько станций метро ушли под воду. Проливные дожди продолжатся, менее интенсивными они не стали. К вечеру в южнокорейской столице может выпасть практически столько же воды, как и накануне.