"Москва и мир": дворец спорта "Некрасовка" и сгоревший мост в Китае

В Некрасовке в 2022 году появится одноименный дворец спорта. В трехэтажном здании организуют ледовую арену, два бассейна, игровой, тренажерный, гимнастический и хореографический залы, а также зону для единоборств. Об этом заявил Сергей Собянин во время инспекции строительных работ. Мэр отметил, что в комплексе будут тренироваться профессиональные хоккеисты, пловцы, волейболисты, гандболисты и борцы. В свободное от занятий и соревнований время спорткомплекс смогут посещать все желающие.

Также мэр сообщил, что скоростной диаметр решено продлить до федеральной трассы Москва – Казань. Это еще одна хорошая новость для жителей Некрасовки. По новой автомагистрали они смогут гораздо быстрее добираться до северных, восточных и южных районов города. Это будет шестиполосная дорога длиной около пяти километров. В ее состав войдут три путепровода. Прилегающие к скоростному диаметру улицы и дороги реконструируют.

Дым от пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе достиг Челябинской, Свердловской и Курганской областей. Там уже ощущается запах гари. В Югре сейчас зафиксированы 66 действующих природных пожаров, это самое больше число в России. За прошлую неделю количество пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе увеличилось вдвое. Горят 83 тысячи гектаров. Из-за сильного задымления авиация не может вылететь для тушения пожара в заповеднике Малая Сосьва.

В некоторых районах власти Югры ввели ограничение скоростного режима для автомобилистов, так как на дорогах плохая видимость. С 2 августа во всем округе действует режим чрезвычайной ситуации. Также тяжелая обстановка с пожарами сохраняется в Якутии и Хабаровском крае. Лесной пожар вплотную подошел к трем якутским селам. Там проложили минерализованные полосы и создали препятствия для распространения огня. В Якутии пожары тушат почти 700 человек.

Четвертые сутки в кубинском Матансасе полыхает нефтехранилище. На помощь местным пожарным прибыли более сотни военнослужащих и технических специалистов из Мексики и Венесуэлы. О готовности оказать Кубе поддержку заявила Россия. К настоящему моменту огонь частично или полностью разрушил по меньшей мере три резервуара, всего на базе их восемь. Объем каждого – 25 тысяч кубометров. Пока огонь не перекинулся на соседние хранилища, из них выкачивают нефть.

Пожар начался из-за удара молнии. Прогремело несколько взрывов. Власти сообщили об одном погибшем, более 120 человек, в том числе министр энергетики Кубы, получили травмы и ожоги. Еще 16 человек числятся пропавшими без вести.

Не столь масштабным, но не менее трагичным стал пожар на востоке Китая. Там сгорел мост Ваньань – самый длинный деревянный арочный мост в стране. Его история насчитывала девять веков. На ликвидацию пожара у спасателей ушло 10 часов, но сооружение спасти не удалось, оно сгорело полностью.