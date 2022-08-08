"Москва и мир": дворец спорта "Некрасовка" и засуха в Италии

В Некрасовке в 2023 году появится одноименный дворец спорта. В трехэтажном здании организуют ледовую арену, два бассейна, игровой, тренажерный, гимнастический и хореографический залы, а также зону для единоборств. Об этом заявил Сергей Собянин во время инспекции строительных работ.

Мэр отметил, что в комплексе будут тренироваться профессиональные хоккеисты, пловцы, волейболисты, гандболисты и борцы. В свободное от занятий и соревнований время спорткомплекс смогут посещать все желающие.

Также мэр Москвы сообщил, что скоростной диаметр решено продлить до федеральной трассы Москва – Казань. Это еще одна хорошая новость для жителей Некрасовки. По новой автомагистрали они смогут гораздо быстрее добираться до северных, восточных и южных районов города. Это будет шестиполосная дорога длиной около пяти километров. В ее состав войдут три путепровода. Прилегающие к скоростному диаметру улицы и дороги реконструируют.

Дым от пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе достиг Челябинской, Свердловской и Курганской областей. Там уже ощущается запах гари. В Югре сейчас зафиксированы 66 действующих природных пожаров, это самое больше число в России. За прошлую неделю количество пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе увеличилось вдвое. Горят 83 тысячи гектаров.

Из-за сильного задымления авиация не может вылететь для тушения пожара в заповеднике Малая Сосьва. В некоторых районах власти Югры ввели ограничение скоростного режима для автомобилистов, так как на дорогах плохая видимость. С 2 августа во всем округе действует режим чрезвычайной ситуации.

Также тяжелая обстановка с пожарами сохраняется в Якутии и Хабаровском крае. Там действуют около 90 очагов огня. Лесной пожар вплотную подошел к трем якутским селам. Там начали прокладывать минерализованные полосы и создавать препятствия для распространения огня. В Якутии пожары тушат почти 700 человек.

Итальянские военные обезвредили бомбу времен Второй мировой войны, которую нашли рыбаки в реке По. Опасную находку весом почти полтонны перевезли в карьер и уничтожили путем контролируемого взрыва. В целях безопасности около трех тысяч человек, проживающих поблизости, эвакуировали. Воздушное пространство в этом районе было закрыто. Временно останавливали также навигацию на реке и движение по железнодорожной дороге. Нашли бомбу из-за обмеления реки, никогда еще уровень По не был так низок.

На большей части Италии по-прежнему действует наивысший уровень погодной опасности. Жителей попросили быть крайне аккуратными. В Риме, Милане, Турине, Флоренции и Венеции столбики термометров находятся на отметке в 40 градусов. Самая высокая температура была зафиксирована в июле. Она оказалась на пару градусов выше, чем средние показатели для этого времени года с начала XIX века.

Эксперты подсчитали, что ущерб от засухи может достичь шести миллиардов евро. По их прогнозам, более четверти территории страны может превратиться в выжженную пустыню. Только производство пшеницы в Италии в 2022 году из-за жары снизилось на треть.