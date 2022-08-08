"Москва и мир": проект "Персональный онкопомощник" и бомба времен Второй мировой в Италии

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Персональные онкопомощники в Москве помогли почти 90 тысячам пациентов. Это результат двух лет работы проекта, сообщили в пресс-службе комплекса социального развития.
Цель программы – сопровождение и консультация людей с подозрением на онкологию или подтвержденным диагнозом. При направлении к онкологу пациент получает карточку с данными помощника и контактный телефон, по которому можно позвонить в любой момент. Также консультант помогает записаться на прием, напоминает о сдаче анализов и прохождении диагностики.
В проекте задействованы более 80 специалистов. Благодаря внедрению клиентских путей процесс диагностики стал максимально четким и быстрым. Важную роль в проекте сыграла единая цифровая платформа здравоохранения Москвы. Все результаты анализов и назначения доступны как пациенту, так и лечащему врачу в электронной медицинской карте.
В некоторых регионах России прогнозируют аномальную жару. Так, в Астраханской и Волгоградской областях воздух прогреется до 40 градусов, а в степных районах Крыма будет до 37 градусов. Особенно жаркая погода ожидается на Средней, Нижней Волге и в Южном Урале.
В столице на прошлой неделе показатели температуры были близки к рекордным для августа – 34 градуса, в городе объявляли оранжевый уровень погодной опасности. На улицах проводили аэрацию, ночью коммунальные службы поливали деревья, кустарники и цветы, а пассажирам бесплатно раздавали питьевую воду на вокзалах и станциях метро. В Москве пойдут дожди, но осадки прекратятся в среду, 10 августа. Столбики термометров покажут 24 градуса. Синоптики уточнили, что пик летнего зноя уже проходит, самым жарким днем этого года по-прежнему остается 11 июля.
Итальянские военные обезвредили бомбу времен Второй мировой войны, которую нашли рыбаки в реке По. Опасную находку весом почти полтонны перевезли в карьер и уничтожили путем контролируемого взрыва. В целях безопасности около трех тысяч человек, проживающих поблизости, эвакуировали. Воздушное пространство в этом районе было закрыто. Временно останавливали также навигацию на реке и движение по железнодорожной дороге. Нашли бомбу из-за обмеления реки, никогда еще уровень По не был так низок.
На большей части Италии по-прежнему действует наивысший уровень погодной опасности. Жителей попросили быть крайне аккуратными. В Риме, Милане, Турине, Флоренции и Венеции столбики термометров находятся на отметке в 40 градусов. Самая высокая температура была зафиксирована в июле. Она оказалась на пару градусов выше, чем средние показатели для этого времени года с начала XIX века.
Эксперты подсчитали, что ущерб от засухи может достичь шести миллиардов евро. По их прогнозам, более четверти территории страны может превратиться в выжженную пустыню. Только производство пшеницы в Италии в 2022 году из-за жары снизилось на треть.
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