"Москва и мир": выставка по программе "Мой район" и нехватка воды в Швейцарии

В Гостином дворе в рамках Urban Forum открылась выставка, посвященная программе "Мой район". Сергей Собянин рассказал о главных итогах этого проекта. За десять лет в Москве появилось более восьмисот парков и зеленых территорий. Новые станции метро открыли в 66 районах, реконструировали почти все участки МКАД. Мэр отметил, что всего в столице реконструируют и обустроят по новому стандарты двести поликлиник.

Выставка "Мой район" будет работать еще 6 августа, в экспозиции – двадцать тематических зон. Посетители увидят городской ландшафт с детскими и спортивными площадками, и макетами московских достопримечательностей.

Москвичей предупредили об аномальной жаре 5 и 6 августа. Воздух будет прогреваться до 33–34 градусов. В ночное время – 18–20 градусов. Это показатели, близкие к рекордным для августа. В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности, предупреждение будет действовать до вечера субботы, 6 августа.

Жителям столицы порекомендовали не перегреваться на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор. На улицах города три раза в день проводят аэрацию. Ночью коммунальные службы поливают все деревья, кустарники и цветы. По прогнозам, небольшое похолодание придет в выходные и в начале следующей недели, температура опустится до 22 градусов.

Швейцария столкнулась с нехваткой воды. В стране, которая переживает третью волну жары за лето, общенациональные ограничения пока не вводились. Власти поселения Бютта первыми в стране попросили жителей в целях экономии воды не наполнять бассейны, не мыть машины и не поливать сады. Дело в том, что из-за аномальной засухи уровень воды в местной реке значительно понизился.

В соседней Франции уже более 100 коммун остались без питьевой воды. Причина – все те же погодные аномалии. В некоторые места питьевую воду доставляют на грузовиках. Ограничения на использование воды уже несколько дней действует на территории всей республики, включая Париж. При этом федеральные власти говорят, что меры будут ужесточаться.

Август принес в страну очередную волну жары. В Италии этот год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений, то есть за 200 лет. Во многих крупных городах страны фиксируют около 40 градусов в тени.