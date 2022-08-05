"Москва и мир": выставка "Мой район" и нехватка питьевой воды во Франции

В Гостином дворе в рамках Urban Forum открылась выставка, посвященная программе "Мой район". Сергей Собянин рассказал о главных итогах этого проекта. За десять лет в Москве появилось более восьмисот парков и зеленых территорий. Новые станции метро открыли в 66 районах, реконструировали почти все участки МКАД. Мэр отметил, что всего в столице реконструируют и обустроят по новому стандарты двести поликлиник.

Выставка "Мой район" будет работать еще 6 августа, в экспозиции – двадцать тематических зон. Посетители увидят городской ландшафт с детскими и спортивными площадками, и макетами московских достопримечательностей.

В России впервые с апреля за сутки выявили максимальное число новых случаев заражения коронавирусом – более 18 с половиной тысяч, рассказали в оперштабе. По количеству заболевших на первом месте Москва – более шесть тысяч инфицированных. На втором и третьем месте – Санкт-Петербург и Московская область.

Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора, пока действует общая рекомендация носить маски в общественных местах и пользоваться антисептиками. В ведомстве также напомнили, что болезнь, вызванная подвидами "Омикрона", протекает в легкой форме, но по прежнему опасна для людей с ослабленным иммунитетом.

В Приморье решили ввести обязательный масочный режим в местах массового скопления людей, а в Ленинградской области – в больницах, поликлиниках и учреждениях соцзащиты. По прогнозам, на пике новой волны ковида в России будет примерно 40 – 50 тысяч заболевших в сутки. Как заявил вирусолог Анатолий Альштейн, случится это в конце августа.

Швейцария столкнулась с нехваткой воды. В стране, которая переживает третью волну жары за лето, общенациональные ограничения пока не вводились. Власти поселения Бютта первыми в стране попросили жителей в целях экономии воды не наполнять бассейны, не мыть машины и не поливать сады. Дело в том, что из-за аномальной засухи уровень воды в местной реке значительно понизился.

В соседней Франции уже более 100 коммун остались без питьевой воды. Причина – все те же погодные аномалии. В некоторые места питьевую воду будут доставлять на грузовиках. Ограничения на использование воды уже несколько дней действует на территории всей республики, включая Париж. При этом федеральные власти сообщили, что меры будут ужесточаться.

Август принес в страну очередную волну жары. В Италии этот год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений, то есть за 200 лет. Во многих крупных городах страны фиксируют около 40 градусов в тени.