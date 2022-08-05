"Москва и мир": программа "Мой район" и пересохший исток Темзы

В 2022 году в Перове и Вешняках реализуют два крупных проекта – это реконструкция стадиона "Авангард" и благоустройство лесопарка "Кусково". Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин. Работы проходят в рамках программы "Мой район".

Спортивный центр не ремонтировали с момента постройки. Специалисты уже восстановили историческую колоннаду на входе и мозаичные панно. Вскоре на футбольном поле появится искусственный газон с системой подогрева. В парке "Кусково" идет реабилитация семи прудов, которые обмелели и затянулись илом. В зоне отдыха высадят тысячи деревьев и кустарников, разобьют десятки тысяч квадратных метров газонов и цветников. Для любителей активного отдыха проложат беговые и велосипедные маршруты.

Одна из главных задач проекта – застройка в Перове и Вешняках полузаброшенных промышленных зон. Пока территорию площадью 38 гектаров занимают автосервисы и склады. На их месте построят более полумиллиона квадратных метров недвижимости, это будет и жилье, и офисы.

Москвичей предупредили об аномальной жаре 5 и 6 августа. Воздух будет прогреваться до 33–34 градусов. В ночное время – 18–20 градусов. Это показатели, близкие к рекордным для августа. В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности, предупреждение будет действовать до вечера субботы, 6 августа.

Жителям столицы порекомендовали не перегреваться на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор. На улицах города три раза в день проводят аэрацию. Ночью коммунальные службы поливают все деревья, кустарники и цветы. По прогнозам, небольшое похолодание придет в выходные и в начале следующей недели, температура опустится до 22 градусов.

Исток реки Темзы в графстве Глостершир пересох из-за засухи. Такое произошло впервые в истории Великобритании. Теперь это просто слабый, едва различимый на расстоянии поток. На этот тревожный сигнал уже отреагировали службы водоснабжения. Они не исключили, что в ближайшем будущем в королевстве все-таки введут ограничения на воду.

Между тем синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в большинстве британских регионов, особенно на юге, температура будет на несколько градусов выше нормы. На следующей неделе может потеплеть до 35 градусов. При этом дождей ожидается крайне мало. К счастью, так жарко, как в июле, уже не будет. Июль 2022 года побил рекорд в Англии, температура превышала 40 градусов. В ряде районов Англии впервые в истории ввели красный уровень погодной опасности.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других европейских странах. Власти Нидерландов и Франции объявили о нехватке воды. Париж даже ввел в стране особый режим, который предусматривает сокращение полива зеленых насаждений и уборки дорог. Власти обеих стран призывают граждан осознать всю серьезность ситуации и ограничить использование водных ресурсов в быту.