"Москва и мир": аномальная жара в Москве и Европе

До пятницы, 5 августа, в Москве будет действовать оранжевый уровень погодной опасности, воздух в течение дня будет прогреваться до 30 градусов. На улицах столицы три раза в день проводят аэрацию. Поливомоечная техника проезжает по проезжей части и направляет струи воды вверх. Таким образом удается избегать пластической деформации асфальта из-за солнечных лучей и охладить воздух. Ночью коммунальные службы поливают все деревья, кустарники и цветы. До конца недели пассажирам бесплатно будут раздавать питьевую воду на Курском, Казанском, Белорусском, Ярославском, Киевском, Павелецком, Савеловском вокзалах и на станциях Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово и Тушинская. Синоптики рассказали, что погода в Москве вернется к климатической норме в воскресенье, 7 августа. Тогда температура опустится до 23 градусов, возможны грозовые дожди.

Следственный комитет назвал возможные причины пожара на складе Ozon в Истре. Среди версий – короткое замыкание, нарушение безопасности при сварке и неосторожное обращение с источниками тепла. В ходе осмотров изъяли серверы, системные блоки и необходимые документы, провели более 30 допросов. Пожар на складе компании Ozon в селе Петровское начался днем 3 августа. Площадь возгорания достигла 55 тысяч квадратных метров. Произошло обрушение кровли и стены здания, пострадали 13 человек. Ликвидировать открытый огонь удалось только к утру следующего дня. К тушению привлекли вертолет, экипаж сбросил на горячее здание 100 тонн специальной жидкости. Потенциальный ущерб от пожара превышает 10 миллиардов рублей. В Ozon сообщили, что рисков для работы компании сейчас нет, потому что все оборудование и товары были застрахованы. Также застрахована ответственность на случай причинения вреда жизни и здоровью сотрудников.

Власти Нидерландов объявили о нехватке воды. Такое в стране происходит в пятый раз за последние 22 года. Самая сложная ситуация была почти 10 лет назад. Тогда засуха достигла третьего уровня, что приравнивается к чрезвычайной ситуации. В настоящее время объявлен второй уровень опасности. Никакие дополнительные общенациональные меры пока не приняты, но в ряде регионов введены ограничения на полив частных участков. В Испании из-за аномальной жары возник острый дефицит льда. Этот продукт стал пользоваться необычайно высоким спросом, но производить его в достаточном количестве заводы не могут из-за дорогой электроэнергии. Торговые сети уже отреагировали на ситуацию и начали продавать в одни руки не больше нескольких пакетов. В Бельгии сотрудники зоопарков придумывают различные способы, чтобы поддержать своих питомцев. Для белых медведей готовят лед с рыбой, для моржей, которые более чувствительны к жаре, предусмотрены специальные водные процедуры. Им наполняют бассейны с большим количеством кубиков льда. Такое водолечение применяется от четырех до шести раз в день. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

