"Москва и мир": новый детсад в Орехове-Борисове Южном и мощные дожди в Японии

04 августа, 20:05
Новый детский сад в Орехове-Борисове Южном готовится к открытию. Он располагается в жилом комплексе на Ясеневой улице. Заведение сможет принять около 350 малышей. В трехэтажном здании организовали игровые комнаты, спальни, буфет и раздевалки. Сдать детский сад строители планируют к концу лета. Одновременно в районе возводят новую школу. Обе строительные площадки посетил Сергей Собянин. В районах Орехово-Борисово Северное и Южное проживает около 280 тысяч москвичей. В последние году тут были возведены спорткомплекс с бассейном, площадка с теннисными кортами и станции велопроката. Помимо строительства социальных объектов благоустроили Ореховый бульвар и Ясеневую улицу. Сейчас в районе идет реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Бесединским шоссе.
Следственный комитет назвал возможные причины пожара на складе Ozon в Истре. Среди версий – короткое замыкание, нарушение безопасности при сварке и неосторожное обращение с источниками тепла. В ходе осмотров изъяли серверы, системные блоки и необходимые документы, провели более 30 допросов. Пожар на складе компании Ozon в селе Петровское начался днем 3 августа. Площадь возгорания достигла 55 тысяч квадратных метров. Произошло обрушение кровли и стены здания, пострадали 13 человек. Ликвидировать открытый огонь удалось только к утру следующего дня. К тушению привлекли вертолет, экипаж сбросил на горячее здание 100 тонн специальной жидкости. Потенциальный ущерб от пожара превышает 10 миллиардов рублей. В Ozon сообщили, что рисков для работы компании сейчас нет, потому что все оборудование и товары были застрахованы. Также застрахована ответственность на случай причинения вреда жизни и здоровью сотрудников.
Более полумиллиона жителей Японии готовятся к экстренной эвакуации. Север и северо-восток острова Хонсю накрыли мощные дожди. В ряде регионов выпадает до 100 миллиметров осадков в час. Эксперты прогнозируют, что ливни вызовут многочисленные наводнения. Несколько рек уже вышли из берегов. От большой воды пострадали около 2 000 зданий, в том числе жилые дома. Проливные дожди также стали причиной оползней. Из-за них перекрыли ряд дорог, а в одном из городов в префектуре Фукусима обрушился железнодорожный мост. Без электроэнергии остаются около 2 тысяч домов. Объявить эвакуацию местных жителей могут и на исландском полуострове Рейкьянес. Там, в 30 километрах от Рейкьявика, началось извержение вулкана Фаградальсфьядль. Разлом растянулся на сотню метров. Местами лава бьет фонтаном. Местные власти говорят, что огненная стихия пока не угрожает людям. Однако экстренные службы предупреждают, что подходить близко к вулкану опасно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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