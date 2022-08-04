"Москва и мир": благоустройство в Зюзине и последствия аномальной жары в Европе

В столичном районе Зюзино по программе "Мой район" благоустроят территорию возле станции БКЛ и жилые кварталы. Работы уже идут на улицах Азовская, Новочеремушкинская, Херсонская, на Чонгарском, Симферопольском и Черноморском бульварах. Будущей осенью там появятся удобные маршруты к метро, зоны отдыха, энергоэффективные фонари, скамейки и современные детские площадки. Специалисты высадят более 40 деревьев и 1 000 кустарников. Сейчас там укладывают газон на площади около 13 тысяч квадратных метров. Первый этап благоустройства в Зюзине проводили в 2020–2021 годах. В районе привели в порядок улицу Каховку, часть Перекопской, а также завершили реконструкцию станции метро "Каховская".

До пятницы, 5 августа, в Москве будет действовать оранжевый уровень погодной опасности, воздух в течение дня будет прогреваться до 30 градусов. На улицах столицы три раза в день проводят аэрацию. Поливомоечная техника проезжает по проезжей части и направляет струи воды вверх. Таким образом удается избегать пластической деформации асфальта из-за солнечных лучей и охладить воздух. Ночью коммунальные службы поливают все деревья, кустарники и цветы. До конца недели пассажирам бесплатно будут раздавать питьевую воду на Курском, Казанском, Белорусском, Ярославском, Киевском, Павелецком, Савеловском вокзалах и на станциях Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово и Тушинская. Синоптики рассказали, что погода в Москве вернется к климатической норме в воскресенье, 7 августа. Тогда температура опустится до 23 градусов, возможны грозовые дожди.

Власти Нидерландов объявили о нехватке воды. Такое в стране происходит в пятый раз за последние 22 года. Самая сложная ситуация была почти 10 лет назад. Тогда засуха достигла третьего уровня, что приравнивается к чрезвычайной ситуации. В настоящее время объявлен второй уровень опасности. Никакие дополнительные общенациональные меры пока не приняты, но в ряде регионов введены ограничения на полив частных участков. В Испании из-за аномальной жары возник острый дефицит льда. Этот продукт стал пользоваться необычайно высоким спросом, но производить его в достаточном количестве заводы не могут из-за дорогой электроэнергии. Торговые сети уже отреагировали на ситуацию и начали продавать в одни руки не больше нескольких пакетов. В Бельгии сотрудники зоопарков придумывают различные способы, чтобы поддержать своих питомцев. Для белых медведей готовят лед с рыбой, для моржей, которые более чувствительны к жаре, предусмотрены специальные водные процедуры. Им наполняют бассейны с большим количеством кубиков льда. Такое водолечение применяется от четырех до шести раз в день. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

