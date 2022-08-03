"Москва и мир": реконструкция МЦД и жара в Европе

Завершился самый сложный этап реконструкции участка Каланчевская – Курская на втором маршруте Московских центральных диаметров. Теперь там больше нет реверсивного движения. Поезда курсируют по двум путям. Работы на этом транспортно-пересадочном узле выполнены на две трети. Помимо МЦД-2, на площади Трех вокзалов пройдет и ветка четвертого диаметра. На МЦД-2 интервал движения поездов на участке Каланчевская – Курская теперь сократился в час-пик до шести минут. Что касается МЦД-4, то полностью строительство путей и создание платформы на площади Трех вокзалов завершат в следующем году.

Росавиация снова продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра России. На этот раз – до 11 августа. Самолеты по-прежнему не приземляются в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополя и Элисты. Авиакомпаниям рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами через Волгоград, Минеральные Воды и Ставрополь. В РЖД запустили дополнительные поезда и назначили более тысячи новых рейсов на юг России. Тем не менее, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что 80% туристов добираются на полуостров на автомобилях, остальные – прибывают по железной дороге. Крымские отели организуют автобусные трансферы. Аксенов также объявил, что Алупка и Евпатория победили в конкурсе проектов по благоустройству туристических центров. Городам выделят более трехсот миллионов рублей на уличную инфраструктуру и ремонт исторических зданий, что должно увеличить турпоток в регионе.

Оливковое масло из Испании может подорожать. Такие прогнозы дают испанские эксперты. Причина аномальная жара, установившаяся в королевстве. Если в ближайшие недели температура не снизится, то урожай оливок в этому году будет заметно ниже, чем обычно. А на Испанию приходится почти половина мирового производства масла из масличных, и перебои с поставками вызовут рост цен на этот вид продукцию во всем мире. С похожими проблемами столкнулись фермеры в Великобритании. Из-за жары они потеряли часть урожая, и в итоге страна оказалась на грани риска остаться без фруктов и овощей. Особенно пострадали плантации гороха, бобов, шпината и салата. В стране упал урожай ягод, при этом плоды стали меньше по размеру, так как созрели быстрее. Кроме того, жара повлияет не только на количество, но и на вкус яблок и груш. При этом жара из Европы уходить не собирается. Новую волну зноя ждут в Италии на этой неделе.

Ее принесет уже пятый с начала лета африканский антициклон. Предыдущий даже получил название "Апокалипсис 4 800". Дело в том, что температуру ноль градусов в конце июля зафиксировали на высоте 4 800 метров над уровнем моря. То есть таяние снегов происходило даже на самой высокой горной вершине Европы – Монблане.