"Москва и мир": завершение реконструкции участка МЦД-2 и открытие бахчевых развалов

Завершился самый сложный этап реконструкции участка Каланчевская – Курская на втором маршруте Московских центральных диаметров. Теперь там больше нет реверсивного движения. Поезда курсируют по двум путям. Работы на этом транспортно-пересадочном узле выполнены на две трети. Помимо МЦД-2 на Площади трех вокзалов пройдет и ветка четвертого диаметра. На МЦД-2 интервал движения поездов на участке Каланчевская – Курская теперь сократился в час пик до шести минут. Что касается МЦД-4, то полностью строительство путей и создание платформы на Площади трех вокзалов завершат в следующем году.

В столице открылись бахчевые развалы. Всего более 200 торговых точек. Купить арбузы и дыни можно в каждом округе. В ассортименте продукция из Узбекистана, Дагестана, Ростова и Волгограда. Сразу восемь развалов предлагают покупателям исключительно знаменитые астраханские арбузы. Адреса торговых точек можно найти на портале mos.ru. С 2015 года бахчевые развалы располагаются в нестационарных торговых павильонах и имеют единый стандартный вид. У продавцов помимо медкнижки должны быть сопроводительные документы на всю продукцию и акты исследований. Что касается стоимости бахчевых, то в этом сезоне цена одного килограмма арбуза варьируется от 45 до 50 рублей, а дыни – в зависимости от сорта – от 70 рублей и выше.

Росавиация снова продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра России. На этот раз – до 11 августа. Самолеты по-прежнему не приземляются в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Авиакомпаниям рекомендовали пользоваться альтернативными маршрутами через Волгоград, Минеральные Воды и Ставрополь.

В РЖД запустили дополнительные поезда и назначили более тысячи новых рейсов на юг России. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что 80% туристов добираются на полуостров на автомобилях, остальные же прибывают по железной дороге. Крымские отели организуют автобусные трансферы. Аксенов также объявил, что Алупка и Евпатория победили в конкурсе проектов по благоустройству туристических центров. Городам выделят более трехсот миллионов рублей на уличную инфраструктуру и ремонт исторических зданий, что должно увеличить турпоток в регионе. Об этих и других событиях – в программе телеканала Москва 24.

