"Москва и мир": завершение реконструкции участка МЦД-2 и открытие бахчевых развалов

Завершился самый сложный этап реконструкции участка Каланчевская – Курская на втором маршруте Московских центральных диаметров. Теперь там больше нет реверсивного движения. Поезда курсируют по двум путям. Работы на этом транспортно-пересадочном узле выполнены на две трети. Помимо МЦД-2 на Площади трех вокзалов пройдет и ветка четвертого диаметра. На МЦД-2 интервал движения поездов на участке Каланчевская – Курская теперь сократился в час пик до шести минут. Что касается МЦД-4, то полностью строительство путей и создание платформы на Площади трех вокзалов завершат в следующем году.
В столице открылись бахчевые развалы. Всего более 200 торговых точек. Купить арбузы и дыни можно в каждом округе. В ассортименте продукция из Узбекистана, Дагестана, Ростова и Волгограда. Сразу восемь развалов предлагают покупателям исключительно знаменитые астраханские арбузы. Адреса торговых точек можно найти на портале mos.ru. С 2015 года бахчевые развалы располагаются в нестационарных торговых павильонах и имеют единый стандартный вид. У продавцов помимо медкнижки должны быть сопроводительные документы на всю продукцию и акты исследований. Что касается стоимости бахчевых, то в этом сезоне цена одного килограмма арбуза варьируется от 45 до 50 рублей, а дыни – в зависимости от сорта – от 70 рублей и выше.
Росавиация снова продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра России. На этот раз – до 11 августа. Самолеты по-прежнему не приземляются в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Авиакомпаниям рекомендовали пользоваться альтернативными маршрутами через Волгоград, Минеральные Воды и Ставрополь.
В РЖД запустили дополнительные поезда и назначили более тысячи новых рейсов на юг России. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что 80% туристов добираются на полуостров на автомобилях, остальные же прибывают по железной дороге. Крымские отели организуют автобусные трансферы. Аксенов также объявил, что Алупка и Евпатория победили в конкурсе проектов по благоустройству туристических центров. Городам выделят более трехсот миллионов рублей на уличную инфраструктуру и ремонт исторических зданий, что должно увеличить турпоток в регионе. Об этих и других событиях – в программе телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: