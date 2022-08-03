"Москва и мир": благоустройство территории станции "Воронцовская" и жара в Европе

Специалисты благоустраивают территорию возле станции "Воронцовская" Большой кольцевой линии метро. В планах сделать удобные пешеходные маршруты, построить наземные переходы, заменить покрытие на дорогах, установить фонари, обустроить парковочные карманы и пункты проката самокатов и велосипедов. На объекте также установят семь современных остановочных павильонов. Работы проходят на улице Наметкина, Академика Челомея и Старокалужском шоссе.

Росавиация снова продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра России. На этот раз – до 11 августа. Самолеты по-прежнему не приземляются в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Авиакомпаниям рекомендовали пользоваться альтернативными маршрутами через Волгоград, Минеральные Воды и Ставрополь.

В РЖД запустили дополнительные поезда и назначили более тысячи новых рейсов на юг России. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что 80% туристов добираются на полуостров на автомобилях, остальные же прибывают по железной дороге. Крымские отели организуют автобусные трансферы. Аксенов также объявил, что Алупка и Евпатория победили в конкурсе проектов по благоустройству туристических центров. Городам выделят более трехсот миллионов рублей на уличную инфраструктуру и ремонт исторических зданий, что должно увеличить турпоток в регионе.

Оливковое масло из Испании может подорожать. Такие прогнозы дают испанские эксперты. Причина – аномальная жара, установившаяся в королевстве. Если в ближайшие недели температура не снизится, то урожай оливок в этому году будет заметно ниже, чем обычно. На Испанию же приходится почти половина мирового производства масла из масличных, и перебои с поставками вызовут рост цен на этот вид продукцию во всем мире. С похожими проблемами столкнулись фермеры в Великобритании. Из-за жары они потеряли часть урожая, и в итоге страна оказалась на грани риска остаться без фруктов и овощей. Особенно пострадали плантации гороха, бобов, шпината и салата. В стране упал урожай ягод, при этом плоды стали меньше по размеру, так как созрели быстрее. Кроме того, жара повлияет не только на количество, но и на вкус яблок и груш. Новую волну зноя ждут в Италии на этой неделе. Ее принесет уже пятый с начала лета африканский антициклон. Об этих и других событиях – в программе телеканала Москва 24.

