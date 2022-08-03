"Москва и мир": обновленный парк в Южном Тушине и ограничения Росавиации

Столицу ждут три жарких дня. Воздух прогреется до 33 градусов. В МЧС горожанам порекомендовали как можно реже бывать на улице, носить одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.
Из-за знойной, сухой погоды в столичном регионе действует предупреждение о пожарной опасности. Это не стало сюрпризом: высокие температуры выше нормы на 2–3 градуса в начале месяца, ранее спрогнозировали в Гидрометцентре.
Пока по-настоящему рекордным можно считать только нынешний июль. Он вошел в список 15 самых теплых за последние 70 лет. Средняя температура в Москве в прошедшем месяце превышала климатическую норму на один градус. Самым жарким стало 11 число. Тогда столбик термометра поднялся почти до 33 градусов.
Парк "Дубовая роща", расположенный в Южном Тушине, ждет глобальная реконструкция. Благоустройство затронет всю зону отдыха – почти восемь гектаров. Там появятся детские и спортивные площадки. Будут обновлены дорожки и прогулочные лесные тропинки.
Также в парке установят информационные стенды, рассказывающие о растениях и животных, которых можно встретить в дубовой роще. В парке восстановят газоны и цветники, высадят более 500 деревьев и кустарников. Все работы пройдут в рамках городского проекта "Мой район".
Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра России до 11 августа. Самолеты по-прежнему не приземляются в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Авиакомпаниям порекомендовали пользоваться альтернативными маршрутами через Волгоград, Минеральные Воды и Ставрополь.
В РЖД запустили дополнительные поезда и назначили более тысячи новых рейсов на юг России. Тем не менее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что 80% туристов добираются на полуостров на автомобилях, остальные прибывают по железной дороге. Крымские отели организовали автобусные трансферы.
Аксенов также объявил, что Алупка и Евпатория победили в конкурсе проектов по благоустройству туристических центров. Городам выделят более 300 миллионов рублей на уличную инфраструктуру и ремонт исторических зданий, что должно увеличить турпоток в регионе.
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