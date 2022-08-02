"Москва и мир": благоустройство лесопарка "Кусково" и наводнения в Иране

02 августа, 20:00
Сергей Собянин посетил лесопарк "Кусково", где ведутся активные работы. Реабилитацию парка завершат в сентябре – ко Дню города. Одна из главных задач – реставрация музея-усадьбы. В порядок уже привели девять памятников архитектуры из восемнадцати. Также в "Кусково" обустроят беговые и веломаршруты, площадки для настольного тенниса, памп-трек и скейт-парк, установят беседки для пикника. Проект по реабилитации лесопарка москвичи поддержали на портале "Активный гражданин".
В Москве за два месяца выплатили почти 50 миллионов рублей по ковидной амнистии. Об этом рассказал начальник Главконтроля Евгений Данчиков. Компенсацию получили граждане и бизнес. Заявление на возмещение денег за оплаченные штрафы можно подать до 31 декабря. Средства возвращают почти за все нарушения, кроме несоблюдения режима самоизоляции.
В столице все ковидные запреты сняли в начале лета, но уже в июле заболеваемость снова начала расти. Пока действует только рекомендация Роспотребнадзора носить маски, пользоваться антисептиками в общественных местах и ревакцинироваться. Все это связано с распространением в России новых более заразных подвидов "Омикрона", в том числе подштамма "Кентавр". Особенных симптомов не обнаружено, болезнь протекает как обычное ОРВИ. За прошедшие сутки в Москве зафиксировали более 2,5 тысячи новых случаев заражения.
По меньшей мере 28 человек за сутки стали жертвами муссонных ливней в Пакистане. Общее число погибших приближается к 400. Дожди привели к многочисленным наводнениям и оползням. Стихия разрушила почти 9 тысяч зданий, в том числе жилые дома. Без крыши над головой остались тысячи людей. Потоки воды снесли 50 мостов, затоплены огромные участки автомагистралей.
Страдает от наводнений и Иран. Там погибли 76 человек, почти 20 считаются пропавшими без вести. В стране объявлен высший уровень погодной опасности. Стихия затронула сотни населенных пунктов.
Продолжает жить в режиме чрезвычайной ситуации и американский Кентукки. Проливные дожди в штате начались еще на прошлой неделе. В списке погибших уже 37 человек. Есть пропавшие без вести. При этом синоптики предупреждают, что осадки в регионе в ближайшие дни усилятся.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: