"Москва и мир": благоустройство лесопарка "Кусково" и наводнения в Иране

Сергей Собянин посетил лесопарк "Кусково", где ведутся активные работы. Реабилитацию парка завершат в сентябре – ко Дню города. Одна из главных задач – реставрация музея-усадьбы. В порядок уже привели девять памятников архитектуры из восемнадцати. Также в "Кусково" обустроят беговые и веломаршруты, площадки для настольного тенниса, памп-трек и скейт-парк, установят беседки для пикника. Проект по реабилитации лесопарка москвичи поддержали на портале "Активный гражданин".

В Москве за два месяца выплатили почти 50 миллионов рублей по ковидной амнистии. Об этом рассказал начальник Главконтроля Евгений Данчиков. Компенсацию получили граждане и бизнес. Заявление на возмещение денег за оплаченные штрафы можно подать до 31 декабря. Средства возвращают почти за все нарушения, кроме несоблюдения режима самоизоляции.

В столице все ковидные запреты сняли в начале лета, но уже в июле заболеваемость снова начала расти. Пока действует только рекомендация Роспотребнадзора носить маски, пользоваться антисептиками в общественных местах и ревакцинироваться. Все это связано с распространением в России новых более заразных подвидов "Омикрона", в том числе подштамма "Кентавр". Особенных симптомов не обнаружено, болезнь протекает как обычное ОРВИ. За прошедшие сутки в Москве зафиксировали более 2,5 тысячи новых случаев заражения.

По меньшей мере 28 человек за сутки стали жертвами муссонных ливней в Пакистане. Общее число погибших приближается к 400. Дожди привели к многочисленным наводнениям и оползням. Стихия разрушила почти 9 тысяч зданий, в том числе жилые дома. Без крыши над головой остались тысячи людей. Потоки воды снесли 50 мостов, затоплены огромные участки автомагистралей.

Страдает от наводнений и Иран. Там погибли 76 человек, почти 20 считаются пропавшими без вести. В стране объявлен высший уровень погодной опасности. Стихия затронула сотни населенных пунктов.

Продолжает жить в режиме чрезвычайной ситуации и американский Кентукки. Проливные дожди в штате начались еще на прошлой неделе. В списке погибших уже 37 человек. Есть пропавшие без вести. При этом синоптики предупреждают, что осадки в регионе в ближайшие дни усилятся.

