"Москва и мир": мозаичное панно на БКЛ и наводнение в США

Щука будет встречать пассажиров на восточном участке Большой кольцевой линии метро. Она появится на станции "Нагатинский затон". Специалисты уже приступили к монтажу. Это самое крупное из мозаичных панно, которые украсят станцию. Специалисты уже приступили к монтажу огромного изображения рыбы из натурального камня и смальты. Дизайн связан с расположением будущей станции и посвящен обитателям рек Московского региона.

При работах использовались натуральные камни. Работа достаточно кропотливая, потому что собиралась из мельчайших элементов. Всего будет 12 мозаичных изображений. Их выполняют из натурального камня. Четыре из них уже установили.

В Москве за два месяца выплатили почти 50 миллионов рублей по ковидной амнистии. Об этом рассказал начальник Главконтроля Евгений Данчиков. Компенсацию получили граждане и бизнес. Заявление на возмещение денег за оплаченные штрафы можно подать до 31 декабря. Средства возвращают почти за все нарушения, кроме не соблюдения режима самоизоляции.

В столице все ковидные запреты сняли в начале лета, но уже в июле заболеваемость снова начала расти. Пока действует только рекомендация Роспотребнадзора носить маски, пользоваться антисептиками в общественных местах и ревакцинироваться. Все это связано с распространением в России новых более заразных подвидов "Омикрона", в том числе подштамма "Кентавр". Особенных симптомов не обнаружено, болезнь протекает как обычное ОРВИ. За прошедшие сутки в Москве зафиксировали более 2,5 тысячи новых случаев заражения.

Число погибших в результате наводнения в американском Кентукки возросло до 37. Местные власти рассказали о большом количестве пропавших без вести, но пока нет даже приблизительной цифры. Проливные дожди начались еще на прошлой неделе. Особенно пострадали юго-восточные округа. В шести из них ввели режим чрезвычайной ситуации. Сотни людей были вынуждены покинуть свои дома. Жителей населенных пунктов, которые оказались в полной изоляции, пришлось вывозить на лодках и вертолетах. К спецоперации подключили полицейских и военных. Стихия вывела из строя жизненно важные объекты электро- и водоснабжения, была нарушена сотовая связь.

А в Калифорнии, Монтане, Оклахоме, Орегоне и Техасе спасатели продолжили борьбу с лесными пожарами. Всего на территории США зафиксированы 54 крупных очага возгорания. Половина из них – в штате Аляска. Выжжено более 600 тысяч гектаров. Погода на помощь пожарным не спешит. В регионе в ближайшее время сохранится жаркая и сухая погода.