"Москва и мир": выставка "Город для каждого" и наводнение в Кентукки

01 августа, 22:25
Сергей Собянин открыл в "Манеже» интерактивную выставку "Город для каждого". Она посвящена градостроительным и инфраструктурным проектам столицы. Таким, как создание новых станций метро, железных дорог, ремонт автомобильных трасс, возведение домов. Создатели выставки постарались на маленькой площадке представить все крупнейшие масштабные проекты, которые реализовали и будут реализовывать в Москве.
Также на выставке можно ознакомиться и с прошлым и будущем Москвы в интерактивной форме. Выставку "Город для каждого" можно посетить до 21 августа.
Количество заразившихся коронавирусом в России за неделю выросло на 68%, сообщили в оперштабе. Рост заболеваемости на протяжении пяти недель наблюдается почти во всех регионах. Больше всего болеют в Москве, за прошедшие сутки в столице зафиксировали свыше трех с половиной тысяч инфицированных. Все это происходит на фоне распространения в стране новых подштаммов "Омикрона". Они особенно заразны, течение болезни при этом неопасное.
Роспотребнадзор заявил, что необходимости вводить ковидные ограничения на федеральном уровне нет. Тем не менее, в Минздраве настоятельно рекомендуют ревакцинироваться каждые полгода. В больницах Ставропольского края, Саратовской и Костромской областей, а также Мордовии вернули обязательное ношение масок. В Набережных Челнах администрация компании "КамАЗ" ввела масочный режим на всех своих предприятиях.
Более 20 тысяч гектаров леса объяты огнем в национальном заповеднике на севере Калифорнии. Это самый крупный пожар в штате за 2022 год. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Пока взять ситуацию под контроль не удалось. Более двух тысяч человек покинули зону бедствия. Новый пожар в Калифорнии возник как только потушили предыдущий – рядом с национальным парком Йосемити. Огонь уничтожил почти пять тысяч гектаров дубового леса.
Тем временем, американский штат Кентукки страдает от масштабного наводнения. Жертвами стихии стали по меньшей мере 28 человек. Есть пропавшие без вести. В регионе объявлена массовая эвакуация. Вывозить людей помешали размытые дороги. В некоторые населенные пункты добраться можно только на лодках и вертолетах. Для спасения людей стали использовать силы национальной гвардии и полиции. Местные власти предупредили, что ситуация может ухудшиться, поскольку вода в реках продолжила подниматься.
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