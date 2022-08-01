"Москва и мир": выставка "Город для каждого" и аномальная жара в Испании

Сергей Собянин открыл в "Манеже» интерактивную выставку "Город для каждого". Она посвящена градостроительным и инфраструктурным проектам столицы. Таким, как создание новых станций метро, железных дорог, ремонт автомобильных трасс, возведение домов. Создатели выставки постарались на маленькой площадке представить все крупнейшие масштабные проекты, которые реализовали и будут реализовывать в Москве.

Также на выставке можно ознакомиться и с прошлым и будущем Москвы в интерактивной форме. Выставку "Город для каждого" можно посетить до 21 августа.

Количество заразившихся коронавирусом в России за неделю выросло на 68%, сообщили в оперштабе. Рост заболеваемости на протяжении пяти недель наблюдается почти во всех регионах. Больше всего болеют в Москве, за прошедшие сутки в столице зафиксировали свыше трех с половиной тысяч инфицированных. Все это происходит на фоне распространения в стране новых подштаммов "Омикрона". Они особенно заразны, течение болезни при этом неопасное.

Роспотребнадзор заявил, что необходимости вводить ковидные ограничения на федеральном уровне нет. Тем не менее, в Минздраве настоятельно рекомендуют ревакцинироваться каждые полгода. В больницах Ставропольского края, Саратовской и Костромской областей, а также Мордовии вернули обязательное ношение масок. В Набережных Челнах администрация компании "КамАЗ" ввела масочный режим на всех своих предприятиях.

Францию накрыла очередная волна африканского зноя – уже третья в этом сезоне. Синоптики сообщили, что воздух местами прогреется выше 35 градусов. Жарче всего будет на юго-западе страны, там столбики термометров достигнут отметки 39 градусов. Почти во всех французских департаментах ограничено потребление воды. Запрещено поливать сады и огороды в определенные часы. Нынешний июль в республике оказался самым засушливым с 1959 года, то есть за всю историю наблюдений. В стране действует режим чрезвычайной пожароопасности.

Аналогичная ситуация в Испании. Этим летом на Пиренеях из-за экстремально высоких температур умерли более 2000 человек. Это в четыре раза больше по сравнению с прошлым годом. Самими сложными стали 18 и 19 июля, когда средняя температура воздуха в стране достигла 40 градусов. Большинство умерших – люди преклонного возраста. Медики просят соблюдать бдительность всех без исключения, ведь среди погибших – 10 детей в возрасте до 14 лет.