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Общество

01 августа, 16:05

"Москва и мир": новые курсы в центрах переподготовки "Профессионал" и жара во Франции

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Центры переподготовки "Профессионал" приглашают горожан старшего поколения на бесплатные курсы. Для них разработано несколько десятков программ обучения. На занятиях ждут людей старше 50 лет, еще не достигших пенсионного возраста, а также работающих пенсионеров. При этом не обязательно иметь московскую прописку, достаточно быть сотрудником столичной компании. Слушатели могут не только усовершенствовать свои навыки, но и освоить новую профессию.

Выпускниками центра уже стали более полутора тысяч человек. Самым популярными курсами для них стали "1С: бухгалтерия", охрана труда, управление закупками, ремонт и обслуживание электрооборудования. Почти все курсы можно пройти онлайн, срок обучения составляет от недели до трех месяцев. Кстати, выпускникам помогают с трудоустройством. Всех желающих специалисты центра подготовят к собеседованию, научат составлять резюме и подберут варианты возможных вакансий. Чтобы стать участником проекта, нужно зарегистрироваться на сайте центра занятости "Моя работа" и оставить заявку.

Юг Приморского края затопило после сильных ливней. В Хасанском, Шкотовском, Лазавском и Ольгинском районах за несколько часов выпала месячная норма осадков. В городе Находка подтоплены дома, размыты дороги. Пешком перемещаться невозможно. Люди остались без электричества. В Приморье действует штормовое предупреждение, отменены авиарейсы внутри региона.

Тем временем, в Якутии ухудшилась ситуация с пожарами. Территорию от Алданского района и Хабаровского края заволокло дымом. В республике ликвидируют более полусотни возгораний, за сутки удалось потушить восемнадцать пожаров. Работают полторы тысячи человек, но тушить мешает сухая погода и сильный ветер. Из многих населенных пунктов начали эвакуировать людей. В Якутии объявили режим чрезвычайной ситуации.

Францию накрыла очередная волна африканского зноя – уже третья в этом сезоне. Синоптики сообщили, что воздух местами прогреется выше 35 градусов. Жарче всего будет на юго-западе страны, там столбики термометров достигнут отметки 39 градусов. Почти во всех французских департаментах ограничено потребление воды. Запрещено поливать сады и огороды в определенные часы. Нынешний июль в республике оказался самым засушливым с 1959 года, то есть за всю историю наблюдений. В стране действует режим чрезвычайной пожароопасности.

Аналогичная ситуация в Испании. Этим летом на Пиренеях из-за экстремально высоких температур умерли более 2000 человек. Это в четыре раза больше по сравнению с прошлым годом. Самими сложными стали 18 и 19 июля, когда средняя температура воздуха в стране достигла 40 градусов. Большинство умерших – люди преклонного возраста. Медики просят соблюдать бдительность всех без исключения, ведь среди погибших – 10 детей в возрасте до 14 лет.

Программа: Москва и мир

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