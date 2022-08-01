"Москва и мир": новые курсы в центрах переподготовки "Профессионал" и жара во Франции

Центры переподготовки "Профессионал" приглашают горожан старшего поколения на бесплатные курсы. Для них разработано несколько десятков программ обучения. На занятиях ждут людей старше 50 лет, еще не достигших пенсионного возраста, а также работающих пенсионеров. При этом не обязательно иметь московскую прописку, достаточно быть сотрудником столичной компании. Слушатели могут не только усовершенствовать свои навыки, но и освоить новую профессию.

Выпускниками центра уже стали более полутора тысяч человек. Самым популярными курсами для них стали "1С: бухгалтерия", охрана труда, управление закупками, ремонт и обслуживание электрооборудования. Почти все курсы можно пройти онлайн, срок обучения составляет от недели до трех месяцев. Кстати, выпускникам помогают с трудоустройством. Всех желающих специалисты центра подготовят к собеседованию, научат составлять резюме и подберут варианты возможных вакансий. Чтобы стать участником проекта, нужно зарегистрироваться на сайте центра занятости "Моя работа" и оставить заявку.

Юг Приморского края затопило после сильных ливней. В Хасанском, Шкотовском, Лазавском и Ольгинском районах за несколько часов выпала месячная норма осадков. В городе Находка подтоплены дома, размыты дороги. Пешком перемещаться невозможно. Люди остались без электричества. В Приморье действует штормовое предупреждение, отменены авиарейсы внутри региона.

Тем временем, в Якутии ухудшилась ситуация с пожарами. Территорию от Алданского района и Хабаровского края заволокло дымом. В республике ликвидируют более полусотни возгораний, за сутки удалось потушить восемнадцать пожаров. Работают полторы тысячи человек, но тушить мешает сухая погода и сильный ветер. Из многих населенных пунктов начали эвакуировать людей. В Якутии объявили режим чрезвычайной ситуации.

Францию накрыла очередная волна африканского зноя – уже третья в этом сезоне. Синоптики сообщили, что воздух местами прогреется выше 35 градусов. Жарче всего будет на юго-западе страны, там столбики термометров достигнут отметки 39 градусов. Почти во всех французских департаментах ограничено потребление воды. Запрещено поливать сады и огороды в определенные часы. Нынешний июль в республике оказался самым засушливым с 1959 года, то есть за всю историю наблюдений. В стране действует режим чрезвычайной пожароопасности.

Аналогичная ситуация в Испании. Этим летом на Пиренеях из-за экстремально высоких температур умерли более 2000 человек. Это в четыре раза больше по сравнению с прошлым годом. Самими сложными стали 18 и 19 июля, когда средняя температура воздуха в стране достигла 40 градусов. Большинство умерших – люди преклонного возраста. Медики просят соблюдать бдительность всех без исключения, ведь среди погибших – 10 детей в возрасте до 14 лет.