"Москва и мир": новый лабораторный корпус онкобольницы № 62 и поджоги в Европе

29 июля, 23:15
На базе онкобольницы № 62 открыли новый лабораторный корпус. Там разместили кабинеты онкоморфологии и молекулярной генетики. Помещение осмотрел Сергей Собянин. Лабораторию оснастили новейшим медицинским оборудованием. Это позволит значительно расширить диагностические возможности клиники и выполнять до 50 тысяч исследований в год. Кроме того, новое здание будет служить и образовательной площадкой.
В Москве создана система онкопомощи на базе шести центров, которая работает от амбулаторного звена до хирургического вмешательства. Одним из самых главных звеньев в этой работе являются лабораторные исследования. Это диагностика и индивидуальное назначение препаратов. В Москве работает новый стандарт онкологической помощи, который включает в себя создание многопрофильных онкоцентров, внедрение новых методов диагностики и комфортное сопровождение. Данные о пациенте врач в любое время может открыть на единой цифровой площадке.
Владелец хостела, где произошел пожар 29 июля, находился на стадии банкротства. По некоторым данным, налоговая служба еще в апреле подала в арбитражный суд заявление о признании компании "Мосмед" банкротом. Причиной стали многочисленные долги по налогам. Это выяснилось в ходе следствия.
Уголовное дело завели сразу после ЧП. Одна из основных версий возникновения пожара – неисправность проводки. Об этом сообщили в Следственном комитете. В результате в здании хостела, расположенного на улице Алма-Атинской, погибли восемь человек. Все они находились в одной комнате, где был очаг возгорания.
Люди пытались потушить огонь самостоятельно, но погибли от отравления продуктами горения. Еще шестеро жильцов хостела пострадали. По данным столичного управления МЧС, людям помешали спастись решетки на окнах. При этом система оповещения разбудила более 30 постояльцев. Они покинули здание по эвакуационным выходам, которые были открыты и содержались в нормальном состоянии. Еще семерых человек спасли пожарные.
Францию, где тысячи спасателей продолжают бороться с масштабными лесными пожарами, потрясло признание одного из волонтеров пожарной службы. Мужчина заявил, что совершил как минимум 9 умышленных поджогов. Пироман поджигал леса на юге страны несколько месяцев.
Объясняя причины своего поступка, он заявил, что из-за сложностей в семейной жизни ему нравились частые отлучки из дома, а тушение огня вызывало выброс адреналина. Теперь мужчине грозит 15 лет тюрьмы и штраф в 150 тысяч евро. Еще одного поджигателя задержали в департаменте Ардеш. На его счету не менее 12 эпизодов. Злоумышленнику тоже грозит тюремный срок и денежный штраф.
Эти суммы не идут ни в какое сравнение с бюджетными тратами. Только в одном одном в департаменте Жиронда десятидневное тушение огня обошлось французской казне в более чем 6,5 миллиона евро. В соседней Италии общие потери казны могут достигнуть 300 миллионов. И такая ситуация по всей Европе.
При этом, установившаяся жара, по мнению экспертов, может спровоцировать новые пожары. Африканский зной достиг даже Гренландии. Там тают ледники. Ученые говорят, что ежедневно в океан утекает около шести миллиардов тонн воды. В апреле рекордное усиленное таяние льда зафиксировали в Антарктиде. Там средняя температура воздуха превысила норму на 35 градусов.
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