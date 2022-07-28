"Москва и мир": парк "Яуза" и вспышка ковида в США

В будущем парке "Яуза" появится экоплощадь. Ее создадут на Северодвинской улице на месте бывшего заболоченного участка. Там появится пергола с подвесными качелями.

Неподалеку, на пересечении Енисейской и Осташковской улиц, обустроят зону отдыха. Площадь более 350 квадратных метров покроют деревянным настилом необычной формы. Горожане смогут там полежать в гамаках, посидеть на лавочках и полюбоваться необычными арт-объектами. Кроме того, в будущем парке организуют площадку для занятий йогой. Специалисты частично смонтировали перголы. Строительные работы планируют завершить до конца сентября.

В Мирнинском районе Якутии ввели режим ЧС из-за лесного пожара, сообщили в региональном оперштабе. Возгорание началось накануне вечером, огонь из-за сильного ветра перекинулся через реку на село Арылах. Началась эвакуация местных жителей, погибших и пострадавших нет.

Горят 200 квадратных метров территории, повреждены три дома и два нежилых строения. Прокуратура республики организовала проверку по факту возникновения пожара. Для тушения направили самолет, также подключилась крупная алмазодобывающая компания "Алроса", которая выделила собственный вертолет и водовозки, автобусы компании участвуют в эвакуации. Из детского лагеря "Орленок", который расположен в трех километрах от села, вывезли более трехсот человек, в основном это дети. Их разместили во дворце спорта в городе Мирный. Пожар, тем временем, приблизился еще к одному селу.

В Японии накануне выявили более 200 тысяч случаев заражения коронавирусом. Таким образом, страна стала мировым лидером по этому показателю. Власти говорят о седьмой волне пандемии, так как количество заболевших увеличивается уже несколько недель. При этом о введении ограничений речи пока не идет. Японцев призывают проявлять бдительность и ревакцинироваться.

На втором месте в ковидном антирейтинге – Соединенные Штаты. Почти 118 тысяч заболевших в сутки. Не меньшую обеспокоенность у врачей вызывает и набирающая обороты оспа обезьян. Накануне в США выявили более тысячи случаев заболевания, общее число пациентов с таким диагнозом скоро достигнет пяти тысяч. Наиболее пострадавшие районы – Нью-Йорк, Вашингтон и Калифорния.

Эксперты не исключили, что власти США могут пойти на крайние меры и объявить в стране чрезвычайную ситуацию. В настоящий момент оспой обезьян болеют 18 тысяч жителей в 78 странах. Большинство случаев заражения зафиксированы в Европе. Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что у медиков в наличии есть 16 миллионов доз вакцины от оспы обезьян. При этом в ВОЗ отметили, что необходимости в массовой вакцинации сейчас нет.