"Москва и мир": новый столичный ЖК в Филевском парке и вспышка ковида в Японии

В районе Филевский парк 1 сентября откроется детский сад. Он рассчитан на 300 воспитанников. Отправить туда детей смогут, в том числе, жители нового жилого комплекса в районе. Почти 400 квартир в ЖК предусмотрены для переездов по программе реновации. Там побывал Сергей Собянин.

Жилой комплекс на первой линии Москвы-реки органично вписался в окружающую застройку. Для маломобильных граждан и родителей с колясками создали безбарьерную среду. Также построили детскую и спортивную площадки.

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортах юга и центра России до 5 августа. Самолеты по-прежнему не будут приземляться в воздушных гаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Авиакомпаниям рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами через Волгоград, Минеральные Воды и Ставрополь.

В Краснодарском крае работает только аэропорт Сочи. Первый раз ограничения ввели 24 февраля. РЖД запустили 144 дополнительных поезда на юг страны. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что турпоток на полуостров снизился на 40% и курортный сезон полноценно не состоялся. Однако в июле число отдыхающих в регионе выросло. Местные гостиницы заполнены почти на 90%.

В Японии накануне выявили более 200 тысяч случаев заражения коронавирусом. Таким образом, страна стала мировым лидером по этому показателю. Власти говорят о седьмой волне пандемии, так как количество заболевших увеличивается уже несколько недель. При этом о введении ограничений речи пока не идет. Японцев призывают проявлять бдительность и ревакцинироваться.

На втором месте в ковидном антирейтинге – Соединенные Штаты. Почти 118 тысяч заболевших в сутки. Не меньшую обеспокоенность у врачей вызывает и набирающая обороты оспа обезьян. Накануне в США выявили более тысячи случаев заболевания, общее число пациентов с таким диагнозом скоро достигнет пяти тысяч. Наиболее пострадавшие районы – Нью-Йорк, Вашингтон и Калифорния.

Эксперты не исключили, что власти США могут пойти на крайние меры и объявить в стране чрезвычайную ситуацию. В настоящий момент оспой обезьян болеют 18 тысяч жителей в 78 странах. Большинство случаев заражения зафиксированы в Европе. Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что у медиков в наличии есть 16 миллионов доз вакцины от оспы обезьян. При этом в ВОЗ отметили, что необходимости в массовой вакцинации сейчас нет.