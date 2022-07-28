"Москва и мир": ландшафтный парк на Синявинской улице и вспышка ковида в Японии

В Молжаниновском районе появится ландшафтный парк. Его организуют на Синявинской улице. На месте пустыря с пожарными прудами проложат прогулочные дорожки, высадят деревья и кустарники. Также там построят площадки для пикников с мангалами, лавочками и столами. Возле водоемов поставят пляжные шезлонги. А для любителей активного образа жизни в сквере обустроят велопарковку и спортивную площадку.

Подумали авторы проекта и о владельцах животных. В парке предусмотрена специально оборудованная зона для выгула собак. Всего специалистам предстоит благоустроить почти 4,5 гектара. Закончить работы в новом ландшафтном парке планируется до конца лета.

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортах юга и центра России до 5 августа. Самолеты по-прежнему не будут приземляться в воздушных гаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Авиакомпаниям рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами через Волгоград, Минеральные Воды и Ставрополь.

В Краснодарском крае работает только аэропорт Сочи. Первый раз ограничения ввели 24 февраля. РЖД запустили 144 дополнительных поезда на юг страны. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что турпоток на полуостров снизился на 40% и курортный сезон полноценно не состоялся. Однако в июле число отдыхающих в регионе выросло. Местные гостиницы заполнены почти на 90%.

В Японии накануне выявили более 200 тысяч случаев заражения коронавирусом. Таким образом, страна стала мировым лидером по этому показателю. Власти говорят о седьмой волне пандемии, так как количество заболевших увеличивается уже несколько недель. При этом о введении ограничений речи пока не идет. Японцев призывают проявлять бдительность и ревакцинироваться.

На втором месте в ковидном антирейтинге – Соединенные Штаты. Почти 118 тысяч заболевших в сутки. Не меньшую обеспокоенность у врачей вызывает и набирающая обороты оспа обезьян. Накануне в США выявили более тысячи случаев заболевания, общее число пациентов с таким диагнозом скоро достигнет пяти тысяч. Наиболее пострадавшие районы – Нью-Йорк, Вашингтон и Калифорния.

Эксперты не исключили, что власти США могут пойти на крайние меры и объявить в стране чрезвычайную ситуацию. В настоящий момент оспой обезьян болеют 18 тысяч жителей в 78 странах. Большинство случаев заражения зафиксированы в Европе. Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что у медиков в наличии есть 16 миллионов доз вакцины от оспы обезьян. При этом в ВОЗ отметили, что необходимости в массовой вакцинации сейчас нет.