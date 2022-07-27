"Москва и мир": административно-деловой центр "Коммунарка" и непогода в Италии

Сергей Собянин поделился планами развития районов Северное и Южное Бутово. Там проживает более 300 тысяч москвичей. Специалисты работают над транспортной доступностью района – через два года откроется станция метро "Потапово", завершится строительство Московского скоростного диаметра. Также там создадут новые автомобильные дороги. Будущая магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе разгрузит МКАД.

В ближайшие годы там построят административно-деловой центр "Коммунарка", что поможет решить проблему дефицита рабочих мест. На Ратной улице реконструируют футбольное поле, обустроят спортивные площадки. Планируют привести в порядок Большой и Нижний Качаловские пруды. Скоро появятся новый детский сад и центр социального обслуживания. Кроме того, в Южном и Северном Бутове активно реализуют программу реновации, в новые дома должны переехать более четырех тысяч жителей.

В Москве до 1 сентября завершат подготовку к отопительному сезону. Сергей Собянин в среду посетил ТЭЦ на юге столицы и заявил, что к осени специалисты должны проверить жилые дома, школы, больницы и всю инфраструктуру топливно-энергетического хозяйства. На ТЭЦ уже сделали запасы резервного топлива – мазута, угля и дизеля.

Сергей Собянин напомнил, что "сердцем" всей коммунальной энергетической системы является компания Мосэнерго, мощности которой обеспечивают и теплом, и электричеством Москву. Мэр отметил, что важную роль в подготовке города к зиме играют именно такие предприятия топливно-энергетического комплекса столицы.

Мосэнерго в 2022 году празднует юбилей – 135 лет. Это одно из старейших предприятий отрасли и самое большое в мире предприятие по выработке тепла. Несмотря на свой солидный возраст, Мосэнерго является одним из самых современных и надежных предприятий в энергетике.

В Италии вновь произошли перебои в работе железнодорожного транспорта. На этот раз причиной стали мощные ливни и град. Непогода на севере страны сменила сильнейшую в истории жару. Засуха буквально испепелила часть урожая местных фермеров. А дожди, которых так ждали в регионе, стали новым испытанием. Ущерб, который они нанесли сельскому хозяйству, по мнению экспертов, оценили в миллионы евро.

При этом остальная часть страны продолжила страдать от высоких температур. Практически каждый день приходят сообщения о новых очагах возгорания в лесах. Из-за такого пожара пришлось приостанавливать работу аэропорта Флоренции. Взлетно-посадочная полоса была окутана плотным дымом. Из-за жары в 16 крупнейших итальянских городах введен красный уровень метеоопасности.

Похожая ситуация сложилась в Испании. В пригороде Сарагосы в экстренном порядке пришлось эвакуировать жителей пяти населенных пунктов. Пожар произошел из-за искры экскаватора, который принимал участие в посадке леса. Возгорание удалось локализовать, но прежде огонь успел уничтожить посадки на территории в 14 тысяч гектаров.