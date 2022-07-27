"Москва и мир": новый скейт-парк и землетрясение на Филиппинах

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Новый скейт-парк появится в парке 60-летия Октября. Площадь рампы составит около 700 метров. Ее дополнят элементами разной высоты, что позволит нескольким спортсменам одновременно выполнять трюки, не мешая друг другу. Конструкцию покроют водоотталкивающим составом. Работы, которые проходят в рамках программы "Мой район", планируют завершить в августе.
Солнцево и Ново-Переделкино стали лидерами по количеству новых площадок для спорта и отдыха. Здесь построили физкультурно-оздоровительный комплекс и два ледовых дворца. Скоро будет завершена реконструкция кинотеатра. В районах благоустроили 10 парков и скверов, более 130 дворов и школьных территорий. По программе "Мой район" также развивают социальную инфраструктуру. За последние годы в Солнцеве и Ново-Переделкине появились четыре новые школы и два детских сада. В планах строительство еще трех образовательных учреждений.
Впервые с апреля в России за сутки выявили более девяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в Оперштабе. Больше всего болеют в Москве –почти 3 700 человек, на втором и третьем месте по количеству заболевших – Санкт-Петербург и Московская область.
В феврале в России пандемия пошла на спад, а к июню суточное число заражений достигло минимума. В июле Роспотребнадзор снял все ковидные ограничения. Новый всплеск связан с распространением более заразных подвариантов штамма "Омикрон", в том числе подвида "Кентавр". Однако он протекает в легкой форме.
По мнению специалистов, новые всплески заболеваемости ожидаются в сентябре и декабре. Московские власти призывают жителей столицы повторно прививаться. Также рекомендуют носить маски в общественных местах и пользоваться антисептиками.
Четыре человека погибли во время землетрясения на Филиппинах. Еще 60 местных жителей получили ранения. В посольстве России сообщили, что сограждане, проживающие в республике, за помощью в ведомство пока не обращались. Землетрясение магнитудой более 7 баллов было зафиксировано на острове Лусон. По разным данным, его очаг залегал на глубине от 5 до 17 километров.
В результате мощных толчков разрушено около 200 строений, в том числе жилые дома, повреждены не менее 30 дорог. Эхо землетрясения докатилось даже до Манилы, которая находится в трехстах километрах от Лусона. В филиппинской столице зафиксированы ощутимые покачивания башен-небоскребов. Но больше остальных пострадала провинция Абра. Ее в ближайшее время посетит президент Филиппин. Он принял решение лично контролировать работу оперштаба по устранению последствий стихийного бедствия, хотя эксперты предупредили, что вслед за основным ударом в ближайшее время могут произойти повторные толчки.
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