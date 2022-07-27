"Москва и мир": юбилей Мосэнерго и пожар в Испании

В Москве до 1 сентября завершат подготовку к отопительному сезону. Сергей Собянин в среду посетил ТЭЦ на юге столицы и заявил, что к осени специалисты должны проверить жилые дома, школы, больницы и всю инфраструктуру топливно-энергетического хозяйства. На ТЭЦ уже сделали запасы резервного топлива – мазута, угля и дизеля.

Сергей Собянин напомнил, что "сердцем" всей коммунальной энергетической системы является компания Мосэнерго, мощности которой обеспечивают и теплом, и электричеством Москву. Мэр отметил, что важную роль в подготовке города к зиме играют именно такие предприятия топливно-энергетического комплекса столицы.

Мосэнерго в 2022 году празднует юбилей – 135 лет. Это одно из старейших предприятий отрасли и самое большое в мире предприятие по выработке тепла. Несмотря на свой солидный возраст, Мосэнерго является одним из самых современных и надежных предприятий в энергетике.

Впервые с апреля в России за сутки выявили более девяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в Оперштабе. Больше всего болеют в Москве –почти 3 700 человек, на втором и третьем месте по количеству заболевших – Санкт-Петербург и Московская область.

В феврале в России пандемия пошла на спад, а к июню суточное число заражений достигло минимума, в июле Роспотребнадзор снял все ковидные ограничения. Новый всплеск связан с распространением более заразных подвариантов штамма "Омикрон", в том числе подвида "Кентавр". Он протекает в легкой форме.

По мнению специалистов, новые всплески заболеваемости ожидаются в сентябре и декабре. Московские власти призывают жителей столицы повторно прививаться. Также рекомендуют носить маски в общественных местах и пользоваться антисептиками.

В Италии вновь произошли перебои в работе железнодорожного транспорта. На этот раз причиной стали мощные ливни и град. Непогода на севере страны сменила сильнейшую в истории жару. Засуха буквально испепелила часть урожая местных фермеров. А дожди, которых так ждали в регионе, стали новым испытанием. Ущерб, который они нанесли сельскому хозяйству, по мнению экспертов, оценили в миллионы евро.

При этом остальная часть страны продолжила страдать от высоких температур. Практически каждый день приходят сообщения о новых очагах возгорания в лесах. Из-за такого пожара пришлось приостанавливать работу аэропорта Флоренции. Взлетно-посадочная полоса была окутана плотным дымом. Из-за жары в 16 крупнейших итальянских городах введен красный уровень метеоопасности.

Похожая ситуация сложилась в Испании. В пригороде Сарагосы в экстренном порядке пришлось эвакуировать жителей пяти населенных пунктов. Пожар произошел из-за искры экскаватора, который принимал участие в посадке леса. Возгорание удалось локализовать, но прежде огонь успел уничтожить посадки на территории в 14 тысяч гектаров.