"Москва и мир": развитие Северного и Южного Бутова и землетрясение на Филиппинах

14:05
Сергей Собянин поделился планами развития районов Северное и Южное Бутово. Там проживает более 300 тысяч москвичей. Специалисты работают над транспортной доступностью района – через два года откроется станция метро "Потапово", завершится строительство Московского скоростного диаметра. Также там создадут новые автомобильные дороги. Будущая магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе разгрузит МКАД.
В ближайшие годы там построят административно-деловой центр "Коммунарка", что поможет решить проблему дефицита рабочих мест. На Ратной улице реконструируют футбольное поле, обустроят спортивные площадки. Планируют привести в порядок Большой и Нижний Качаловские пруды. Скоро появится новый детский сад и центр социального обслуживания. Кроме того, в Южном и Северном Бутове активно реализуют программу реновации, в новые дома должны переехать более четырех тысяч жителей.
В столице до вечера 27 июля действует предпоследний оранжевый уровень пожарной опасности. Воздух прогреется до 32 градусов. К вечеру в городе начнутся кратковременные дожди. В четверг, 28 июля, обещают грозовой шторм с ветром до 20 метров в секунду. Синоптики предупредили, что такая погода может привести к десяткам поваленных деревьев. Москвичам рекомендуют не парковаться близко к линиям электропередачи и выбирать безопасные маршруты. К концу недели в столице будет комфортная температура – 23 градуса. Метеорологи рассказали, что аномальная жара из Европы в Россию не придет.
Четыре человека погибли во время землетрясения на Филиппинах. Еще 60 местных жителей получили ранения. В посольстве России сообщили, что сограждане, проживающие в республике, за помощью в ведомство пока не обращались. Землетрясение магнитудой более 7 баллов было зафиксировано на острове Лусон. По разным данным, его очаг залегал на глубине от 5 до 17 километров.
В результате мощных толчков разрушено около 200 строений, в том числе жилые дома, повреждены не менее 30 дорог. Эхо землетрясения докатилось даже до Манилы, которая находится в трехстах километрах от Лусона. В филиппинской столице зафиксированы ощутимые покачивания башен-небоскребов. Но больше остальных пострадала провинция Абра. Ее в ближайшее время посетит президент Филиппин. Он принял решение лично контролировать работу оперштаба по устранению последствий стихийного бедствия, хотя эксперты предупредили, что вслед за основным ударом в ближайшее время могут произойти повторные толчки.
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