"Москва и мир": фестиваль "Московское варенье" и выход РФ из проекта МКС

В столице с 29 июля по 7 августа пройдет фестиваль "Московское варенье". Ярмарки с разными видами варенья откроются в центре города, в том числе на Тверском бульваре, Пушкинской площади и в Камергерском переулке. Каждая площадка будет посвящена отдельной теме, исходя из которой сформируют ассортимент ярмарки. Гости фестиваля попробуют более 300 сортов варенья, мед, мороженое и экзотические сладости по рецептам из российских регионов. Запланированы мастер-классы и танцевальные интенсивы.

Также до 11 сентября в цикле городских мероприятий "Московские сезоны" можно посетить фестиваль "Цветочный джем". В столицу привезли более 100 тысяч растений, из них создали около 30 цветочных композиций и садов. Так, на Манежной площади появился "Город цветов" по мотивам арабских сказок и легенд об оазисах.

За прошедшие сутки в России число госпитализаций из-за коронавируса увеличилось на 120%, а это почти 1 700 человек, рассказали в Оперштабе. Всего обнаружили более 6 тысяч новых случаев заражения, 47 пациентов скончались. Больше всего летальных исходов зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге.

В июле в России выявили новый подвид штамма "Омикрон" "Кентавр". Он особенно заразен, но не опасен – болезнь протекает как ОРВИ. Именно с подвидами "Омикрона" связано начало новой волны коронавируса по всему миру. Эксперты отмечают, что в России пик роста заболеваемости наступит примерно через месяц. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора, необходимости вводить ограничения нет. Миндзрав рекомендует носить маски в общественных местах, пользоваться антисептиками и ревакцинироваться.

Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. Одновременно начнется работа над созданием национальной орбитальной станции. О возможных изменения в отрасли с новой силой заговорили в начале весны. Оборудование серьезно устарело и есть опасность, что техника выйдет из строя. В настоящее время на орбите работает экипаж 67-й экспедиции. В ее составе три российских космонавта, три астронавта NASA, а также представительница Италии.

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