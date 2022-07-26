"Москва и мир": жара в Москве и засуха в Европе

Из-за жары городские службы в столице продолжают работать в режиме повышенной готовности. Для бесперебойного снабжения города электричеством специалисты подготовили необходимое количество аварийных источников электроснабжения. Бригады энергетиков чаще осматривают городские линии электропередачи.
Ранее в столице был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. 30-градусная температура сохранится в регионе и в ближайшие дни. Горожанам рекомендовано меньше времени проводить на солнце, пить больше воды, носить головные уборы и светлую одежду из легких натуральных тканей.
За прошедшие сутки в России число госпитализаций из-за коронавируса увеличилось на 120%, а это почти 1700 человек, рассказали в Оперштабе. Всего обнаружили более 6 тысяч новых случаев заражения. 47 пациентов скончались, больше всего летальных исходов зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге.
В июле в России выявили новый подвид штамма "Омикрон" "Кентавр". Он особенно заразен, но не опасен – болезнь протекает как ОРВИ. Именно с подвидами "Омикрона" связано начало новой волны коронавируса по всему миру. Эксперты отмечают, что в России пик роста заболеваемости наступит примерно через месяц. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора, необходимости вводить ограничения нет. Миндзрав рекомендует носить маски в общественных местах, пользоваться антисептиками и ревакцинироваться.
Все больше французских регионов вводят ограничения на использование воды. На такие меры пошли уже 90 департаментов, всего в стране их 96.
Если в одних городах нельзя, например, поливать огороды в дневные часы, то в других строго запрещается орошение не по графику сельхозугодий.
Аналогичная ситуация сложилась по всей Европе. И жара, по прогнозу синоптиков, не собирается покидать регион. Власти Италии говорят, что нынешняя засуха стала сильнейшей за последние 70 лет. В стране готовятся к дефициту продуктов из-за неурожая.
Жара уничтожила около трети урожая яблок и груш в Португалии. В Румынии урожай картофеля в этом году будет на четверть меньше. В Испании ситуация усугубилась из-за лесных пожаров. Местами там объявлен красный уровень опасности. С пожарами борются и в Хорватии.
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