"Москва и мир": изменения на МЦД-4 и европейский зной

До конца 2022 года завершат строительство дополнительной пассажирской платформы на станции Минская МЦД-4. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев. Сейчас объект готов на 77%.

Общая протяженность будущего МЦД-4 составит 86 километров, открытие диаметра улучшит транспортную доступность 23 районов. Конечными станциями станут Апрелевка и Железнодорожная. Специалисты уже приступили к разработке будущего пятого диаметра.

В ближайшие дни в столице будет жарко. Температура воздуха днем – до 31 градуса. Горожанам рекомендовано сохранять осторожность и внимательность, меньше времени проводить на солнце. Врачи советуют пить больше воды, носить головные уборы и светлую одежду из легких натуральных тканей. Кратковременные дожди продолжатся до конца недели.

Зной немного утихомирится в четверг, 28 июля. Столбики термометров покажут около 24 градусов. Август в Москве может также начаться с дождей. Об этом сообщили специалисты центра "Метео". Последний месяц лета, по предварительным прогнозам, обойдется без погодных сюрпризов.

Все больше французских регионов вводят ограничения на использование воды. На такие меры пошли уже 90 департаментов, всего в стране их 96. Если в одних городах нельзя, например поливать огороды в дневные часы, то в других строго запрещается орошение не по графику даже сельхозугодий.

Аналогичная ситуация по всей Европе. И жара, по прогнозу синоптиков, не собирается покидать регион. Власти Италии говорят, что нынешняя засуха стала сильнейшей за последние 70 лет. В стране готовятся к дефициту продуктов из-за неурожая.

Аналогичная ситуация и в других европейских странах. Жара уничтожила около трети урожая яблок и груш в Португалии. В Румынии урожай картофеля в этом году будет на четверть меньше. В Испании ситуация усугубилась из-за лесных пожаров. Местами там объявлен красный уровень опасности. При этом прогнозы синоптиков неутешительны – в августе, скорее всего, дождей в Европе ожидать не стоит.