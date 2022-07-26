"Москва и мир": изменения на МЦД-4 и европейский зной

14:25
До конца 2022 года завершат строительство дополнительной пассажирской платформы на станции Минская МЦД-4. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев. Сейчас объект готов на 77%.
Общая протяженность будущего МЦД-4 составит 86 километров, открытие диаметра улучшит транспортную доступность 23 районов. Конечными станциями станут Апрелевка и Железнодорожная. Специалисты уже приступили к разработке будущего пятого диаметра.
В ближайшие дни в столице будет жарко. Температура воздуха днем – до 31 градуса. Горожанам рекомендовано сохранять осторожность и внимательность, меньше времени проводить на солнце. Врачи советуют пить больше воды, носить головные уборы и светлую одежду из легких натуральных тканей. Кратковременные дожди продолжатся до конца недели.
Зной немного утихомирится в четверг, 28 июля. Столбики термометров покажут около 24 градусов. Август в Москве может также начаться с дождей. Об этом сообщили специалисты центра "Метео". Последний месяц лета, по предварительным прогнозам, обойдется без погодных сюрпризов.
Все больше французских регионов вводят ограничения на использование воды. На такие меры пошли уже 90 департаментов, всего в стране их 96. Если в одних городах нельзя, например поливать огороды в дневные часы, то в других строго запрещается орошение не по графику даже сельхозугодий.
Аналогичная ситуация по всей Европе. И жара, по прогнозу синоптиков, не собирается покидать регион. Власти Италии говорят, что нынешняя засуха стала сильнейшей за последние 70 лет. В стране готовятся к дефициту продуктов из-за неурожая.
Аналогичная ситуация и в других европейских странах. Жара уничтожила около трети урожая яблок и груш в Португалии. В Румынии урожай картофеля в этом году будет на четверть меньше. В Испании ситуация усугубилась из-за лесных пожаров. Местами там объявлен красный уровень опасности. При этом прогнозы синоптиков неутешительны – в августе, скорее всего, дождей в Европе ожидать не стоит.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: