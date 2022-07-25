"Москва и мир": закрытие участка БКЛ метро в Москве и аномальная жара в США

25 июля, 22:55
До 22 августа для пассажиров закрыто движение между станциями "Савеловская" и "Петровский парк" Большой кольцевой линии. Это необходимо для того, чтобы соединить инженерные системы северо-восточного участка БКЛ со всей системой метрополитена, рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительства Андрей Бочкарев.
Специалисты переложат кабельно-проводниковую продукцию, реконструируют тяговую сеть, установят в тоннелях светильники, переустроят пожарную систему и смонтируют необходимое оборудование для подключения новых станций – "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники". Круглосуточно в работах задействованы более 200 человек. Благодаря полному закрытию участка, ремонт удастся завершить за месяц. В это время пассажиры могут пользоваться альтернативными маршрутами метро или наземным транспортом. Между "Савеловской" и "Петровским парком" ходит электробус т42.
За сутки в России 759 человек попали в больницу с коронавирусом. Это на 0,3 процента больше, чем в предыдущий день, сообщили в Оперштабе. Число госпитализаций растет в 30 регионах, зафиксировали более 6 тысяч новых случаев заражения. 34 пациента с пневмонией и положительным тестом на COVID-19 скончались. Все это связано с распространением подвидов штамма "Омикрон".
Миндзрав призывает граждан ревакцинироваться каждые полгода. Специалисты считают, что если последний раз человек прививался вторым компонентом вакцины "Спутник V", то бустерную иммунизацию лучше повторить первым. Превращение коронавируса в сезонное заболевание может занять от года до 3 лет, отметил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн. Он подчеркнул, что штаммы вируса не вытесняют друг друга, а лишь теряют силу после длительного размножения.
В США погода продолжает ставить рекорды. Речь идет о показателях дневных и ночных температур в разных регионах страны. Например, накануне в Бостоне столбики термометров превысили отметку в 37,5 градуса, а в Провиденсе – в 35,5.
В Калифорнии объявлен режим чрезвычайной ситуации. Жара там стала причиной сильнейшего лесного пожара. Он охватил 57 квадратных километров. Пламя добралось до жилых домов. Уничтожено не менее десяти построек. Власти приняли решение о массовой эвакуации. За одни сутки из зоны бедствия удалось вывезти около 6 тысяч человек. Всего от высоких температур страдают более 90 миллионов американцев. Медики сообщают о большом количестве пациентов с тепловыми ударами. Есть и смертельные случаи. Особенно сложная ситуация сложилась на территории от Вашингтона до Нью-Йорка и Бостона. Метеорологи отмечают, что сильная жара продолжится, они призывают людей проявлять крайнюю осторожность, проводя время на открытом воздухе.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: