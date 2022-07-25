"Москва и мир": закрытие участка БКЛ метро в Москве и аномальная жара в США

До 22 августа для пассажиров закрыто движение между станциями "Савеловская" и "Петровский парк" Большой кольцевой линии. Это необходимо для того, чтобы соединить инженерные системы северо-восточного участка БКЛ со всей системой метрополитена, рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительства Андрей Бочкарев.

Специалисты переложат кабельно-проводниковую продукцию, реконструируют тяговую сеть, установят в тоннелях светильники, переустроят пожарную систему и смонтируют необходимое оборудование для подключения новых станций – "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники". Круглосуточно в работах задействованы более 200 человек. Благодаря полному закрытию участка, ремонт удастся завершить за месяц. В это время пассажиры могут пользоваться альтернативными маршрутами метро или наземным транспортом. Между "Савеловской" и "Петровским парком" ходит электробус т42.

За сутки в России 759 человек попали в больницу с коронавирусом. Это на 0,3 процента больше, чем в предыдущий день, сообщили в Оперштабе. Число госпитализаций растет в 30 регионах, зафиксировали более 6 тысяч новых случаев заражения. 34 пациента с пневмонией и положительным тестом на COVID-19 скончались. Все это связано с распространением подвидов штамма "Омикрон".

Миндзрав призывает граждан ревакцинироваться каждые полгода. Специалисты считают, что если последний раз человек прививался вторым компонентом вакцины "Спутник V", то бустерную иммунизацию лучше повторить первым. Превращение коронавируса в сезонное заболевание может занять от года до 3 лет, отметил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн. Он подчеркнул, что штаммы вируса не вытесняют друг друга, а лишь теряют силу после длительного размножения.

В США погода продолжает ставить рекорды. Речь идет о показателях дневных и ночных температур в разных регионах страны. Например, накануне в Бостоне столбики термометров превысили отметку в 37,5 градуса, а в Провиденсе – в 35,5.

В Калифорнии объявлен режим чрезвычайной ситуации. Жара там стала причиной сильнейшего лесного пожара. Он охватил 57 квадратных километров. Пламя добралось до жилых домов. Уничтожено не менее десяти построек. Власти приняли решение о массовой эвакуации. За одни сутки из зоны бедствия удалось вывезти около 6 тысяч человек. Всего от высоких температур страдают более 90 миллионов американцев. Медики сообщают о большом количестве пациентов с тепловыми ударами. Есть и смертельные случаи. Особенно сложная ситуация сложилась на территории от Вашингтона до Нью-Йорка и Бостона. Метеорологи отмечают, что сильная жара продолжится, они призывают людей проявлять крайнюю осторожность, проводя время на открытом воздухе.

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