"Москва и мир": новое здание ОМВД по Даниловскому району и жара в США

В Даниловском районе открылось новое здание отдела полиции. Современное трехэтажное строение на Автозаводской улице возведено по индивидуальному проекту. Его оснастили современными инженерными системами и укомплектовали всем необходимым оборудованием.

В отделе расположились дежурная часть, служебные кабинеты и камера для задержанных. Кроме того, в здании оборудовали 25-метровый стрелковый тир и спортзал с тренажерами и борцовским ковром. На объекте побывал Сергей Собянин.

Мэр сообщил, что в ближайших планах – строительство еще 12 новых зданий для районных отделов полиции. В настоящее время эти подразделения расположены на первых этажах жилых домов, в бывших детских садах и других неприспособленных помещениях.

Серпуховской городской суд приговорил к 13 годам колонии Владислава Струженкова. В декабре прошлого года в здании православной гимназии при Введенском женском монастыре в Серпухове сработало взрывное устройство. Полиция установила, что взрыв устроил 18-летний выпускник этой школы. Из-за взрыва пострадали десять детей, сам Струженков потерял ногу. Во время следствия он сказал, что совершил преступление, так как считал, что человеческий род не должен продолжаться.

Струженкова обвинили в покушении на убийство, повреждении чужого имущества и незаконном изготовлении оружия. Вину подсудимый полностью признал, его отец возместил нанесенный гимназии ущерб и выплатил 106 тысяч рублей. Также суд принял во внимание онкологическое заболевание Струженкова, его возраст и смягчил наказание. Ранее его хотели приговорить к 14 годам лишения свободы.

В США погода продолжает ставить рекорды. Речь идет показателях дневных и ночных температур в разных регионах страны. Например, накануне в Бостоне столбики термометров превысили отметку в 37,5 градуса, а в Провиденсе – в 35,5.

В Калифорнии объявлен режим чрезвычайной ситуации. Жара там стала причиной сильнейшего лесного пожара. Он охватил 57 квадратных километров. Пламя добралось до жилых домов. Уничтожено не менее десяти построек. Власти приняли решение о массовой эвакуации. За одни сутки из зоны бедствия удалось вывезти около 6 тысяч человек. Всего от высоких температур страдают более 90 миллионов американцев. Медики сообщают о большом количестве пациентов с тепловыми ударами. Есть и смертельные случаи. Особенно сложная ситуация сложилась на территории от Вашингтона до Нью-Йорка и Бостона. Метеорологи отмечают, что сильная жара продолжится, они призывают людей проявлять крайнюю осторожность, проводя время на открытом воздухе.

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