"Москва и мир": новое здание ОМВД по Даниловскому району и пожары в Калифорнии

В Даниловском районе открылось новое здание отдела полиции. Современное трехэтажное строение на Автозаводской улице возведено по индивидуальному проекту. Его оснастили современными инженерными системами и укомплектовали всем необходимым оборудованием. В отделе расположились дежурная часть, служебные кабинеты и камера для задержанных. Кроме того, в здании оборудовали 25-метровый стрелковый тир и спортзал с тренажерами и борцовским ковром. На новом объекте побывал и Сергей Собянин.

По словам мэра, в ближайших планах – строительство еще 12 новых зданий для районных отделов полиции. В настоящее время эти подразделения расположены на первых этажах жилых домов, в бывших детских садах и других неприспособленных помещениях.

За сутки в России 759 человек попали в больницу с коронавирусом. Это на 0,3 процента больше, чем в предыдущий день, сообщили в Оперштабе. Число госпитализаций растет в 30 регионах, зафиксировали более 6 тысяч новых случаев заражения. 34 пациента с пневмонией и положительным тестом на COVID-19 скончались. Все это связано с распространением подвидов штамма "Омикрон".

Миндзрав призывает граждан ревакцинироваться каждые полгода. Специалисты считают, что если последний раз человек прививался вторым компонентом вакцины "Спутник V", то бустерную иммунизацию лучше повторить первым. Превращение коронавируса в сезонное заболевание может занять от года до 3 лет, отметил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн. Он подчеркнул, что штаммы вируса не вытесняют друг друга, а лишь теряют силу после длительного размножения.

В Калифорнии объявлен режим чрезвычайной ситуации. Всего за пару дней локальное возгорание в лесном массиве переросло в крупнейший в этом году пожар. Он охватил 57 квадратных километров. Горит Йосемитский национальный парк. Пламя добралось до жилых домов. Уничтожено не менее десяти построек. Власти приняли решение о массовой эвакуации. За одни сутки из зоны бедствия удалось вывезти около 6 тысяч человек. Борьбу с пожаром ведут более 400 специалистов. Они признаются, что пока ситуацию взять под контроль не удается. По прогнозам, на это может уйти как минимум неделя. Распространению огня способствуют жара и сильный ветер.

Африканский зной на сегодняшний день охватил большую часть Соединенных Штатов. В северо-восточных и южных регионах столбики термометров поднимаются выше 40 градусов. От высоких температур страдают более 90 миллионов американцев. Особенно сложная ситуация сложилась на территории от Вашингтона до Нью-Йорка и Бостона. Медики сообщают о большом количестве пациентов с тепловыми ударами. Есть и смертельные случаи. Людей призывают проявлять крайнюю осторожность, проводя время на открытом воздухе.

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