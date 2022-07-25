"Москва и мир": закрытие участка БКЛ метро в Москве и пожары в Калифорнии

До 22 августа для пассажиров закрыто движение между станциями "Савеловская" и "Петровский парк" Большой кольцевой линии. Это необходимо для того, чтобы соединить инженерные системы северо-восточного участка БКЛ со всей системой метрополитена, рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительства Андрей Бочкарев.

Специалисты переложат кабельно-проводниковую продукцию, реконструируют тяговую сеть, установят в тоннелях светильники, переустроят пожарную систему и смонтируют необходимое оборудование для подключения новых станций – "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники". Круглосуточно в работах задействованы более 200 человек. Благодаря полному закрытию участка, ремонт удастся завершить за месяц. В это время пассажиры могут пользоваться альтернативными маршрутами метро или наземным транспортом. Между "Савеловской" и "Петровским парком" ходит электробус т42.

Синоптики предупредили о ливнях в ближайшие дни в некоторых регионах России. Град, гроза и ветер ожидаются в Брянской, Орловской, Курской, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. В Крыму в понедельник, 25 июля, пройдет дождь, а порывы ветра достигнут до 25 метров в секунду.

На территории европейской части России сохранится теплая погода, в Москве также пройдет град с грозой. Между тем в Сочи, который пострадал от сильных ливней, сняли штормовое предупреждение, многие пляжи уже открыты для купания. В городе устраняют последствия стихии, почти 400 человек расчищали побережье от мусора, эвакуировано около сорока поврежденных автомобилей. В Центральном, Лазаревском и Хостинском районах подтопило 16 улиц и участки федеральных трасс. Это вызвало ряд ДТП. На Донской улице погибла женщина, ее зажало между унесенной водой машиной и ограждением.

В Калифорнии объявлен режим чрезвычайной ситуации. Всего за пару дней локальное возгорание в лесном массиве переросло в крупнейший в этом году пожар. Он охватил 57 квадратных километров. Горит Йосемитский национальный парк. Пламя добралось до жилых домов. Уничтожено не менее десяти построек. Власти приняли решение о массовой эвакуации. За одни сутки из зоны бедствия удалось вывезти около 6 тысяч человек. Борьбу с пожаром ведут более 400 специалистов. Они признаются, что пока ситуацию взять под контроль не удается. По прогнозам, на это может уйти как минимум неделя. Распространению огня способствуют жара и сильный ветер.

Африканский зной на сегодняшний день охватил большую часть Соединенных Штатов. В северо-восточных и южных регионах столбики термометров поднимаются выше 40 градусов. От высоких температур страдают более 90 миллионов американцев. Особенно сложная ситуация сложилась на территории от Вашингтона до Нью-Йорка и Бостона. Медики сообщают о большом количестве пациентов с тепловыми ударами. Есть и смертельные случаи. Людей призывают проявлять крайнюю осторожность, проводя время на открытом воздухе.

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