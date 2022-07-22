"Москва и мир": фестиваль "Цветочный джем" и европейские пожары

В столице стартовал фестиваль "Цветочный джем". Весь центр города утонул в бутонах и лепестках. Всего в Москву привезли более 100 тысяч растений. Они стали частью почти 30 цветочных композиций и садов. Один из самых больших появился на Манежной площади. Его так и назвали "Город цветов". Проект создали по мотивам арабских сказок и легенд об оазисах. А вот переход к соседней площади Революции стал настоящим "Русским полем". На его создание ушло почти девять тысяч колосьев пшеницы,12 ив и полторы тысячи красных маков.

В Камергерском переулке у подножия памятника Станиславскому и Немировичу-Данченко появился каскадный розарий. Для его создания использовали редкие сорта роз. Любителям тропической экзотики стоит посетить Биржевую площадь и погулять по галерее, украшенной вьющимися лианами. Кстати, сады "Джема" – это не только цветы. На ВДНХ и в парке Горького вырос фестивальный лес: сосны, ели, орешник, кусты голубики и амурского бархата. Полюбоваться этой красотой москвичи и гости столицы смогут до 11 сентября.

Росавиация до конца июля продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра страны. Самолеты по-прежнему не летят в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Для транзита можно использовать аэропорт Сочи, там организован временный хаб, а также аэропорты Волгограда, Минеральных Вод и Ставрополя.

Первый раз Россия закрыла для гражданских самолетов часть воздушного пространства 24 февраля. Позже РЖД запустили дополнительные поезда в южном направлении. Тем не менее, количество отдыхающих в Крыму резко снизилось. С января по июль на полуостров приехали два миллиона человек. Глава Республики Сергей Аксенов называл регион самым пострадавшим в отрасли туризма. Турпоток снизился на 30%, отели заполнены только наполовину. Правительство рассмотрит меры поддержки для полуострова.

Не менее 1 700 человек стали жертвами аномальной жары в Португалии и Испании. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения. Местами градусники термометров поднимались до рекордных 47 градусов.

При этом синоптики прокомментировали, что экстремальные погодные условия могут сохраняться еще долгое время, как минимум до середины следующей недели. Похожая картина и в других европейских странах. В 16 городах Италии ввели наивысший уровень погодной опасности из-за африканского зноя.

В Словении высокие температуры стали причиной сильнейших лесных пожаров. Быстрому распространению огня способствует сильный ветер. Больше остальных пострадали юго-западные области. Жителей трех деревень уже пришлось эвакуировать. Власти страны отмечают, что это самый крупный пожар за последние 30 лет. Борьбу со стихией ведут более 1 000 пожарных и спасателей. На помощь им пришли вооруженные силы и авиация.

