"Москва и мир": аудиоэкскурсии музея Транспорта и лесные пожары в Словении

Музей Транспорта выпустил первую серию бесплатных аудиоэкскурсий по популярным маршрутам. Событие приурочено ко Дню Московского транспорта. Текст озвучили популярные артисты: Константин Крюков, Павел Баршак и Олег Нестеров. На сайте музея Транспорта можно выбрать трамвайный маршрут № 39, автобусный маршрут "Б" или веломаршрут по ВДНХ и прослушать экскурсии.

Росавиация до конца июля продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра страны. Самолеты по-прежнему не летят в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Для транзита можно использовать аэропорт Сочи, там организован временный хаб, а также аэропорты Волгограда и Ставрополя.

Первый раз Россия закрыла для гражданских самолетов часть воздушного пространства 24 февраля. Позже РЖД запустили дополнительные поезда в южном направлении. Тем не менее, количество отдыхающих в Крыму резко снизилось. С января по июль на полуостров приехали два миллиона человек. Глава Республики Сергей Аксенов называл регион самым пострадавшим в отрасли туризма. Турпоток снизился на 30%, отели заполнены только наполовину. Правительство рассмотрит меры поддержки для полуострова.

В Словении продолжают полыхать сильнейшие лесные пожары. Они пришли на юго-запад страны неделю назад с территории соседней Италии. Быстрому распространению огня способствовали установившиеся в регионе сильный ветер и жара свыше 35 градусов.

Больше остальных пострадала область Крас. Жителей трех деревень уже пришлось эвакуировать. Там полыхает не менее 2 тысяч гектаров леса. Власти страны отметили, что это самый крупный пожар за тридцатилетнюю историю независимости страны. Борьбу со стихией ведут более

1 000 пожарных и спасателей, подключились вооруженные силы и авиация. На помощь Словении пришли Словакия и Хорватия. Они также отправили в зону бедствия специалистов и технику.