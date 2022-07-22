"Москва и мир": новые станции БКЛ и ограничения Росавиации

С 23 июля будет приостановлено движение поездов на участке Большой кольцевой линии от "Савеловской" до "Петровского парка". Это временная мера, она продлится до 22 августа. Ограничения необходимы для того, чтобы присоединить строящийся отрезок БКЛ к действующей линии. Во время ограничения на участке БКЛ будет установлено оборудование для контроля движения поездов. Также будут уложены кабельные линии и проведена интеграция инженерных систем.

Во время ограничений пассажирам рекомендуется пользоваться станцией "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской линии, коричневой веткой или электробусом Т42. Самый удобный и короткий маршрут подскажут сотрудники метрополитена. После открытия новых станций "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники" у пассажиров появится возможность перемещаться между соседними районами вдвое быстрее и экономить 15 минут в пути. Также появятся новые маршруты пересадок.

Кроме того, БКЛ может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав сегодняшнего лидера среди подземных колец – вторую кольцевую линию пекинского метро длиной в 57 километров.

Большая кольцевая линия соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии, что позволит разгрузить пересадочные контуры метро – первый (станции в центре города) и второй (Кольцевая линия).

С БКЛ метро можно будет сделать пересадки на 20 станций одиннадцати других линий метро, четыре пересадки на Московское центральное кольцо, шесть пересадок на МЦД-1 "Одинцово – Лобня" и МЦД 2 "Нахабино – Подольск", 11 пересадок на линии железной дороги.

В столице стартовал фестиваль "Цветочный джем". Весь центр города утонул в бутонах и лепестках. Всего в Москву привезли более 100 тысяч растений. Они стали частью почти 30 цветочных композиций и садов. Один из самых больших появился на Манежной площади. Его так и назвали "Город цветов". Проект создали по мотивам арабских сказок и легенд об оазисах. А вот переход к соседней площади Революции стал настоящим "Русским полем". На его создание ушло почти девять тысяч колосьев пшеницы,12 ив и полторы тысячи красных маков.

В Камергерском переулке у подножия памятника Станиславскому и Немировичу-Данченко появился каскадный розарий. Для его создания использовали редкие сорта роз. Любителям тропической экзотики стоит посетить Биржевую площадь и погулять по галерее, украшенной вьющимися лианами. Кстати, сады "Джема" – это не только цветы. На ВДНХ и в парке Горького вырос фестивальный лес: сосны, ели, орешник, кусты голубики и амурского бархата. Полюбоваться этой красотой москвичи и гости столицы смогут по 11 сентября.

Росавиация до конца июля продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра страны. Самолеты по-прежнему не летят в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Для транзита можно использовать аэропорт Сочи, там организован временный хаб, а также аэропорты Волгограда, Минеральных Вод и Ставрополя.

Первый раз Россия закрыла для гражданских самолетов часть воздушного пространства 24 февраля. Позже РЖД запустили дополнительные поезда в южном направлении. Тем не менее, количество отдыхающих в Крыму резко снизилось. С января по июль на полуостров приехали два миллиона человек. Глава Республики Сергей Аксенов называл регион самым пострадавшим в отрасли туризма. Турпоток снизился на 30%, отели заполнены только наполовину. Правительство рассмотрит меры поддержки для полуострова.