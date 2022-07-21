"Москва и мир": восстановление сгоревшей крыши в столице и отставка премьера Италии

Все конструкции, пострадавшие от пожара в жилом доме на Ленинском проспекте, приведут в порядок в течение 10 дней. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, который побывал на месте происшествия. Пожар площадью 1 000 квадратных метров на крыше дома № 40 произошел 20 июля вечером, эвакуировали около 400 человек, один был спасен прямо из застрявшего лифта. В тушении участвовали более 140 человек, была задействована спецтехника, в том числе вертолет.

В России за сутки зафиксировали максимальное с 1 мая число заболевших COVID-19. Подтвержденных случаев стало больше на шесть тысяч. В оперштабе сообщили, что количество умерших за прошедшие сутки увеличилось на 42, госпитализировали более тысячи человек. Все это связано с распространением новых подвариантов штамма "Омикрон", в их числе – "Кентавр", который был зарегистрирован в России 19 июля. Специалисты отмечают, что в России подштамм появился позже из-за ограниченного международного авиасообщения.

Известно, что подвиды "Омикрона" не опасны, но очень заразны. Особенности "Кентавра" еще только предстоит выяснить. Роспотребнадзор рекомендует пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями носить маски и пользоваться антисептиками. Также по-прежнему просят ревакцинироваться каждые полгода. "Кентавром" болеют уже более чем в 10 странах, впервые он был обнаружен в Индии. Европейские ученые считают, что одни из главных симптомов данного подвида "Омикрона" – боль в горле и заложенность носа.

Марио Драги снова подал в отставку. Премьер-министр Италии объявил о своем решении во время выступления в Палате депутатов. После этого он встретился с президентом, а в личной беседе подтвердил свои намерения. Это не первая попытка Драги покинуть пост. Первое заявление об уходе он сделал 14 июля. Но тогда глава государства его не принял.

Повторно премьер подал в отставку после голосования в сенате. Оно состоялось накануне. Сенаторы поддержали резолюцию о доверии Совету министров, но в голосовании участвовало меньше половины законодателей. Правые партии "Лига" и "Вперед, Италия", а также ключевой член правящей коалиции "Движение пять звезд" отказались в нем участвовать. Они считают работу правительства неудовлетворительной. Такого же мнения, вероятно, придерживается и большинство итальянцев. Сначала они устраивали протестные митинги, а потом массово отпраздновали возможную отставку премьера.