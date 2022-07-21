"Москва и мир": Центр керлинга в Мнёвниковской пойме и пожары в Великобритании

В Мнёвниковской пойме появится Центр керлинга. Это произойдет в 2024 году. Сергей Собянин сообщил, что площадь комплекса составит 12,5 тысячи квадратных метров. По словам мэра, объект станет новым центром развития керлинга и тренировочной базой сборных по этой спортивной дисциплине. Сейчас в городе керлингом занимаются более 7,5 тысячи человек. Готовят профессиональных спортсменов пока только три учреждения Москомспорта – школа № 10, академия зимних видов спорта и спортшкола "Москвич".

Кроме того, в столице функционирует большое количество частных секций. Пяти городских площадок, с учетом растущей популярности этого спорта, недостаточно. В следующем году в столице закончат строительство ледового дворца Этери Тутберидзе. Его площадь составит более 20 тысяч квадратных метров. В комплексе будут тренироваться хоккеисты и фигуристы, а также проводиться ледовые шоу. В свободное от тренировок время покататься на коньках по льду смогут все желающие.

Все конструкции, пострадавшие от пожара в жилом доме на Ленинском проспекте, приведут в порядок в течение 10 дней. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, который побывал на месте происшествия. Пожар площадью 1 000 квадратных метров на крыше дома № 40 произошел 20 июля вечером, эвакуировали около 400 человек, один был спасен прямо из застрявшего лифта. В тушении участвовали более 140 человек, была задействована спецтехника, в том числе вертолет.

Пожарные Лондона продолжают работать в авральном режиме. Накануне у службы был самый сложный день со времен Второй мировой войны. На пульт поступило почти 2 700 звонков, то есть в восемь раз больше, чем обычно. При этом эксперты говорят, что из-за продолжающейся жары риск возникновения новых пожаров по-прежнему очень высок. В некоторых регионах Великобритании на днях было свыше 40 градусов – это новый температурный рекорд. Но самая сложная обстановка остается в пригородах британской столицы, там сгорело не менее 40 домов.

Мэр Лондона Садик Хан признался, что ситуация критическая. Сотни людей пришлось эвакуировать. Тысячам местных жителей рекомендовано держать наготове сумку с вещами первой необходимости. В связи со сложившейся ситуацией людей просят не устраивать в ближайшие дни пикники и по возможности отменить поездки. В Соединенном Королевстве наблюдаются перебои в движении поездов, закрыто несколько железнодорожных линий и автомагистралей.