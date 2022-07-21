"Москва и мир": желтый уровень погодной опасности в столице и пожары в Великобритании

В столице до вечера действует желтый уровень погодной опасности. С самого утра идет дождь. В некоторых районах он сопровождается грозой и ветром с порывами до 17 метров в секунду. По словам синоптиков, с неба прольется пять литров воды на один квадратный метр. Столбики термометров показывают 18–20 градусов тепла. По июльским меркам это прохладно. Влажность воздуха – около 50%.

По прогнозам, в выходные в Москве будет жарко и без осадков, температура поднимется до 30 градусов. Ночи станут теплее. На следующей неделе сохранится летняя погода, возможны кратковременные дожди. Москвичей также предупредили о резком повышении атмосферного давления в ближайшие дни. Врачи рекомендуют внимательно следить за своим состоянием, особенно аллергикам, астматикам и людям, страдающим от высокого артериального давления.

Жителей горевшего на Ленинском проспекте дома временно поселили в здании лицея. Пожар площадью 1 000 квадратных метров на крыше дома № 40 произошел вечером, 20 июля, эвакуировали около 400 человек, один был спасен прямо из застрявшего лифта.

В тушении участвовали более 140 человек, была задействована спецтехника, в том числе вертолет. Ситуацию контролирует Гагаринская межрайонная прокуратура. Вернуться домой люди смогут только после того, как спасатели убедятся, что это безопасно.

Пожарные Лондона продолжают работать в авральном режиме. Накануне у службы был самый сложный день со времен Второй мировой войны. На пульт поступило почти 2 700 звонков, то есть в восемь раз больше, чем обычно. При этом эксперты говорят, что из-за продолжающейся жары риск возникновения новых пожаров по-прежнему очень высок. В некоторых региона Великобритании на днях было свыше 40 градусов – это новый температурный рекорд. Но самая сложная обстановка остается в пригородах британской столицы, там сгорело не менее 40 домов.

Мэр Лондона Садик Хан признался, что ситуация критическая. Сотни людей пришлось эвакуировать. Тысячам местных жителей рекомендовано держать наготове сумку с вещами первой необходимости. В связи со сложившейся ситуацией, людей просят не устраивать в ближайшие дни пикники и по возможности отменить поездки. В Соединенном Королевстве наблюдаются перебои в движении поездов, закрыто несколько железнодорожных линий и автомагистралей.