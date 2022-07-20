"Москва и мир": реконструкция консерватории Чайковского и новый президент Шри-Ланки

До конца 2022 года завершится ремонт в Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Реставрация двух корпусов длилась несколько лет. Здание готово на 90%. Появилось более шестидесяти новых учебных помещений, оборудовали дополнительные лифты.

Консерватория получила полностью отреставрированную кровлю и фасад. Были выполнены современные внутренние инженерные системы. Учли обеспечение мультимедийным комплексом, который помогает учебному процессу. Появились системы профессионального, технологического телевидения, системы звука технического комплекса, которые позволяют вести обработку и управление записью различных мероприятий, которые проходят в консерватории.

Россиян снова призывают носить маски и пользоваться антисептиками. Новая рекомендация Роспотребнадзора особенно касается пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Также по-прежнему просят ревакцинироваться каждые полгода. Вызвано это распространением в России новых подвариантов штамма "омикрон", в их числе – "кентавр".

Все зараженные переносят болезнь в легкой форме, госпитализация не понадобилась. Известно, что подвиды "омикрона" не опасны, но очень заразны. Особенности "кентавра" еще только предстоит выяснить. Специалисты отметили, что в России подштамм появился позже из-за ограниченного международного авиасообщения. Количество заболеваний во всем мире возросло в три раза. Европейские ученые сделали вывод, что одни из главных симптомов "кентавра" – боль в горле и заложенность носа. Также упомянули про хриплый голос, чихание и мышечные боли.

Парламент Шри-Ланки избрал нового главу государства. Им стал временно исполняющий обязанности президента Ранил Викрамасингхе. 73-летний политик получил 134 депутатских голоса, его ближайший оппонент, бывший министр по делам СМИ, – только 82. Экс-премьер республики приступил к исполнению обязанностей после того, как Готабая Раджапакса подал в отставку из-за массовых протестов. На острове протесты начались с марта 2022 года. Страна переживает сильнейший экономический кризис со времен обретения независимости. Это произошло в 1948 году.

Шри-Ланка испытывает острый дефицит топлива, продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости. В апреле был объявлен дефолт. Массовые протесты давно вышли из-под контроля местных властей. Митингующим удалось взять под контроль резиденцию президента. После этого глава государства покинул пределы республики. Новые президентские и парламентские выборы на Шри-Ланке пройдут в марте 2023 года.