"Москва и мир": благоустройство Симоновской набережной и пожары в Лондоне

Симоновская набережная преобразится. Рядом со строящимся жилым комплексом появятся пешеходные дорожки и комфортные зоны отдыха. Кроме того, для любителей активного отдыха там проложат велодорожки. Протяженность маршрута составит более 250 метров. Вдоль променада будут располагаться кафе с видом на воду, а также детские площадки и спортивные досуговые зоны.

Общая площадь благоустройства в жилом комплексе – более шести тысяч квадратных метров. Проект предусматривает создание парка с редким северным ландшафтом. Также в районе будут организованы спортивные и досуговые зоны. Подумали и о владельцах домашних животных – для них обустроят площадки для выгула собак.

Россиян снова призывают носить маски и пользоваться антисептиками. Новая рекомендация Роспотребнадзора особенно касается пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Также по-прежнему просят ревакцинироваться каждые полгода. Вызвано это распространением в России новых подвариантов штамма "омикрон", в их числе – "кентавр".

Все зараженные переносят болезнь в легкой форме, госпитализация не понадобилась. Известно, что подвиды "омикрона" не опасны, но очень заразны. Особенности "кентавра" еще только предстоит выяснить. Специалисты отметили, что в России подштамм появился позже из-за ограниченного международного авиасообщения. Количество заболеваний во всем мире возросло в три раза. Европейские ученые сделали вывод, что одни из главных симптомов "кентавра" – боль в горле и заложенность носа. Также упомянули про хриплый голос, чихание и мышечные боли.

Мэр Лондона охарактеризовал обстановку с пожарами в британской столице как критическую. Дошло до эвакуации населения. Сотни человек были вынуждены покинуть свои жилища. Причиной разгула стихии стала аномальная жара. Накануне в Великобритании было свыше 40 градусов – это новый температурный рекорд.

Местные власти сообщали, что за один день в пожарную службу Лондона поступило свыше полутора тысяч вызовов, что в пять раз больше, чем обычно. В связи со сложившейся ситуацией горожан попросили не устраивать в ближайшие дни барбекю в парках, частных садах и на балконах. В Великобритании стали наблюдаться перебои в движении поездов, закрыто несколько железнодорожных линий и автомагистралей. Воздух прогрелся настолько сильно, что даже размягчил покрытие взлетно-посадочной полосы одной из ключевых авиабазы ВВС. Из-за этого она временно приостановила работу.