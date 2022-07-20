"Москва и мир": фестиваль "Цветочный джем" в столице и аномальная жара в Великобритании

В пятницу в Москве начнется фестиваль "Цветочный джем". Он пройдет с 22 июля по 11 сентября и продолжит цикл городских мероприятий "Московские сезоны". Для оформления площадок привезут около 100 тысяч растений, город превратится в настоящие тропики. В центре столицы появится 27 садов и цветочных ансамблей. На Манежной площади возведут "Город цветов", главный вход ВДНХ украсит дальневосточный зеленый остров "Русский лес". Также специалисты повторят композиции, которые участвовали в фестивалях прошлых лет, например, сад "Грани Лентулова" на Арбате.

В этом году москвичей до поздней осени будут радовать самые разные цветы. Специалисты поэтапно высадят около одного миллиона многолетних растений. Предпочтение отдают лилейникам, флоксам и пионам. Они гипоаллергенны, хорошо адаптированы к городской среде и легко переживают зиму. Общая площадь клумб в столице достигла 88 гектаров.

В столице опять по-осеннему дождливо. 20 июля в городе местами может выпасть до 20% месячной нормы осадков. Лить будет в течение всего дня. Кроме того, ожидаются грозы и усиление ветра. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду. Что касается температуры воздуха, по сообщениям синоптиков, в ближайшие два дня будет довольно прохладно. Столбики термометров не поднимутся выше отметки в 21 градус. Это примерно на семь градусов ниже климатической нормы.

Из-за непогоды возможны затруднения в движении, поэтому в часы пик лучше пользоваться общественным транспортом. Автомобилистам стоит соблюдать дистанцию и не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями. Лето с температурой воздуха до 29 градусов вернется в столичный регион в конце недели, пообещали в Гидрометцентре. Теплеть начнет уже в пятницу. Также уменьшится количество осадков, но кратковременные дожди продолжат идти локально.

Мэр Лондона Садик Хан назвал обстановку с пожарами в британской столице критической. Там дошло до эвакуации населения. Сотни человек были вынуждены покинуть свои жилища. Без крыши над головой в Веннингтоне остались 300 человек – их дома сгорели до тла. Полыхают пожары и в других пригородах. Над населенными пунктами стоит густой смог. Причиной разгула стихии стала аномальная жара.

Накануне в Великобритании было свыше 40 градусов – это новый температурный рекорд. Местные власти сообщали, что за один день в пожарную службу Лондона поступило свыше полутора тысяч вызовов, что в пять раз больше, чем обычно. В связи со сложившейся ситуацией, горожан просят не устраивать в ближайшие дни барбекю в парках, частных садах и на балконах. В Великобритании наблюдаются перебои в движении поездов, закрыто несколько железнодорожных линий и автомагистралей. Воздух прогрелся настолько сильно, что смог даже размягчить покрытие взлетно-посадочной полосы одной из ключевых авиабазы ВВС. Из-за этого она временно приостановила работу.