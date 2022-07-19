"Москва и мир": проливные дожди в столице и рекордная жара в Великобритании

В ближайшие два дня в Москве ожидаются проливные дожди. 20 и 21 июля температура опустится до 18 градусов, усилится ветер. Синоптики объясняют нетипичную для середины лета погоду тем, что вокруг столицы идет "хоровод циклонов". В преддверии ливня советуют не парковать машины рядом с деревьями и линиями электропередач. Теплая и солнечная погода вернется в Москву в выходные. Воздух прогреется до 29 градусов, местами возможны кратковременные дожди.

Осадки коснулись всей европейской части России. В Воронежской области в селах Гнездилово и Новоживотинное выпал град размером с крупное яблоко. Он побил весь урожай на огородах. Земля покрылась льдом. В Воронеже из-за ливня некоторые улицы ушли под воду. Водителям автомобилей приходилось практически плыть по затопленным участкам, а пешеходам перебегать дорогу босиком.

В России выявлен новый подвариант "Омикрон"-штамма COVID-19 "Кентавр". Инфекцию обнаружили у пяти человек. Болезнь протекает в легкой форме, как во время ОРВИ. Госпитализированных с этим вариантом вируса нет. Именно с распространением нового подвида связан рост заболеваемости в стране, показатель за неделю вырос на 30%. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора, каждый регион может самостоятельно ввести ограничения, если возникнет необходимость.

Подвидом "Кентавр" также болеют в Индии, Дании, Канаде, Германии, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и США. Всемирная организация здравоохранения призывает носить маски в общественных местах, регулярно проветривать помещения и проходить тестирования. В ВОЗ также отметили, что осенью появится двухвалентная вакцина от коронавируса. Прививка будет защищать от первичной инфекции, от ее мутаций и подштаммов.

В Великобритании зафиксировали рекордную жару. Воздух прогрелся до 39 градусов. Ночью температура не опускалась ниже 24. Это была самая жаркая ночь в истории страны. Лондонский аэропорт приостанавливал все рейсы из-за воздействия зноя на взлетно-посадочную полосу. Поезда и другой общественный транспорт постоянно задерживают в пути. Перегреваются рельсы и отказывает сигнальное оборудование. 200 английских школ отменили занятия, опасаясь за здоровья учеников. Некоторые работодатели временно перевели сотрудников на удаленку.

Национальная служба здравоохранения королевства переведена в режим повышенной готовности. Ожидается, что жара начнет спадать в среду, 20 июля. Аномально высокая температура воздуха наблюдается и в других европейских странах. В Португалии, Италии и Франции горят леса, в некоторых регионах объявлен красный уровень пожарной опасности. В Испании в следствии жаркой погоды за неделю умерли более 500 человек.

