"Москва и мир": благоустройство сквера в столице и аномально жаркое лето в Европе

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В районе Бибирево к концу лета закончатся работы в сквере на Белозерской улице. Благоустройство начали в апреле. Концепцию разрабатывали с учетом пожеланий местных жителей. Учитывались потребности для разного возраста. В сквере высадят деревья, появятся прогулочные дорожки с лавочками. Отдельное пространство сделают для спортсменов. У них появится площадка для занятий и беговая дорожка.
В России выявлен новый подвариант "Омикрон"-штамма COVID-19 "Кентавр". Инфекцию обнаружили у пяти человек. Болезнь протекает в легкой форме, как во время ОРВИ. Госпитализированных с этим вариантом вируса нет. Именно с распространением нового подвида связан рост заболеваемости в стране, показатель за неделю вырос на 30%. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора, каждый регион может самостоятельно ввести ограничения, если возникнет необходимость.
Подвидом "Кентавр" также болеют в Индии, Дании, Канаде, Германии, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и США. Всемирная организация здравоохранения призывает носить маски в общественных местах, регулярно проветривать помещения и проходить тестирования. В ВОЗ также отметили, что осенью появится двухвалентная вакцина от коронавируса. Прививка будет защищать от первичной инфекции, от ее мутаций и подштаммов.
В Европе продолжается аномально жаркое лето. Лесные пожары охватили Испанию, Грецию, Португалию. Теперь жара двинулась на север. Температуру до 40 градусов на днях обещают в Нидерландах и Бельгии. Франция 18 июля пережила самый сильный зной, столбики термометров показывали 42 градуса. Во многих регионах был объявлен красный уровень пожарной опасности. В департаменте Жиронда пожар уничтожил почти 20 тысяч гектаров леса, остановить огонь пока не удалось. В Бордо жители жалуются на дым и серое небо над городом.
Тем временем в Пакистане 238 человек погибли из-за наводнения, вызванного муссонными ливнями. Дожди не прекращаются с середины июня. Более 100 жителей пострадали. По всему Пакистану стихия разрушила почти три с половиной тысячи домов. Власти организовали временные лагеря для тех, кто остался без крова.
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