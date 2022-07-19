"Москва и мир": Собянин рассказал о развитии районов Люблино и Марьино и жара в Европе

Сергей Собянин рассказал о развитии районов Люблино и Марьино. Там в следующем году откроют юго-восточный участок Большой кольцевой линии, а уже сейчас жители могут воспользоваться станциями МЦД-2 Люблино, Депо, Перерва и Курьяново. Мэр отметил, что в планах есть важные дорожные проекты: строительство Московского скоростного диаметра и Южной рокады с развязкой на МКАД.

В этом году приведут в порядок жилой квартал между улицами Верхние Поля, Краснодарской, Перерва и Марьинский Парк. Собянин назвал Люблино одним из главных центров московской реновации. На данный момент жители 30 пятиэтажек переехали или ждут расселения в новые дома. Комплексную реконструкцию в районах проведут в пяти поликлиниках. Также построят детский сад и школу, а бывший кинотеатр превратят в общественный центр "Экран". Ранее в Люблине и Марьине благоустроили парк 850-летия Москвы, Дюссельдорфский парк и другие скверы и аллеи.

В Москве выпуск медицинского оборудования увеличился более чем на 70%. Итоги пяти месяцев этого года озвучил заммэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. Столичные предприятия, по его словам, выпускают большой перечень медоборудования, в том числе, для остановки кровотечений, сердечно-легочной реанимации, наборы первой помощи, пульсоксиметры и аппараты ИВЛ. Одной из производственных площадок является "Технополис "Москва". Там уже заменили 70% комплектующих на отечественные.

Импортозамещению и локализации производств в столице помогает заключение офсетных контрактов. Это долгосрочные договоры, по которым инвесторы открывают в городе новые производства, а столица гарантирует, что будет покупать их продукцию в течение нескольких лет. Также известно, что в московских больницах успешно протестировали хирургические имплантаты из российских инновационных материалов. Их производит компания из Нижнего Новгорода. Благодаря этим имплантам можно проводить реконструкцию мягких и твердых тканей.

В Европе продолжается аномально жаркое лето. Лесные пожары охватили Испанию, Грецию, Португалию. Теперь жара двинулась на север. Температуру до 40 градусов на днях обещают в Нидерландах и Бельгии. Франция 18 июля пережила самый сильный зной, столбики термометров показывали 42 градуса. Во многих регионах был объявлен красный уровень пожарной опасности. В департаменте Жиронда пожар уничтожил почти 20 тысяч гектаров леса, остановить огонь пока не удалось. В Бордо жители жалуются на дым и серое небо над городом.

Тем временем в Пакистане 238 человек погибли из-за наводнения, вызванного муссонными ливнями. Дожди не прекращаются с середины июня. Более 100 жителей пострадали. По всему Пакистану стихия разрушила почти три с половиной тысячи домов. Власти организовали временные лагеря для тех, кто остался без крова.