"Москва и мир": технологические кластеры и пожары во Франции

Сергей Собянин предложил создавать в регионах технологические кластеры по определенным направлениям.

За прошедшую неделю заболеваемость ковидом в России выросла на 30%, сообщили в оперштабе.

В Европе из-за жары начали гореть леса. Огнем охвачены регионы Испании, Италии, Португалии, Греции, Венгрии и Хорватии. Тяжелая ситуация во Франции.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24