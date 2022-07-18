"Москва и мир": фестиваль "Цветочный джем" и европейские пожары

С 22 июля центр Москвы превратится в настоящие тропики, улицы и площади украсят экзотические цветы. Разнообразные растения в столице появятся в цикле мероприятий "Московские сезоны". Флористы воссоздадут композиции, которые были представлены на ежегодном фестивале "Цветочный джем". Гости увидят висячие и водные сады и цветочные арки. Впервые в Москве у здания кинотеатра "Ударник" будет возведена полностью зеленая стена высотой в 14 метров и общей протяженностью 62 метра. При ее создании будет использовано больше 10 тысяч однолетних ампельных растений, которые будут свиты в единую зеленую стену.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в 2022 году в столице распустится 55 миллионов цветов. Количество клумб в Москве увеличилось вдвое, в общей сложности они занимают 88 гектаров площади.

За прошедшую неделю заболеваемость ковидом в России выросла на 30%, сообщили в оперштабе. Болеть стали больше в 68 регионах. Среди них – 22 региона, в которых превышены средние показатели заболеваемости по стране. Увеличилось и количество госпитализаций из-за ковида. За сутки в России зафиксировали более 4 000 заболевших, 35 человек умерли. Это связано с распространением двух новых подвидов штамма омикрон, которые особенно заразны. Роспотребнадзор пока посчитал ситуацию с COVID-19 в стране стабильной. Если положение в каждом конкретном регионе будет ухудшаться, власти введут на этой территории ограничительные меры. В крупных российских городах – Москве и Санкт-Петербурге – уже рекомендовали носить маски в общественных местах.

В Европе из-за жары начали гореть леса. Огнем охвачены регионы Испании, Италии, Португалии, Греции, Венгрии и Хорватии. Ученые связали аномальную погоду с изменением климата, сезон пожаров начался раньше обычного после засушливой весны. Тяжелая ситуация во Франции – в 15 департаментах объявлен красный уровень пожарной опасности, около 15 тысяч местных жителей были вынуждены эвакуироваться.

Температура воздуха достигает 40 градусов. В департаменте Жиронда природные пожары не могут потушить уже неделю из-за сильнейшей засухи и ветра. Огонь уничтожил 11 тысяч гектаров леса. В Париже и окрестностях из-за жары сильно ухудшилось качество воздуха. Специалисты рассказали, что превышен уровень озона. Горожан призывают отказаться на время от личных автомобилей и пользоваться общественным транспортом, чтобы избежать еще большего загрязнения.