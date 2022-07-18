"Москва и мир": детская поликлиника в Ясеневе и жара в Великобритании

Сергей Собянин открыл после реконструкции филиал детской городской поликлиники № 42 в Ясеневе. Здание практически полностью перестроили – сделали новый фасад, заменили инженерные коммуникации, лифты, системы вентиляции, дверные и оконные блоки. В поликлинике установили современное медицинское оборудование для разных видов диагностики.

Также Сергей Собянин посетил ледовый дворец Этери Тутберидзе в Ясеневе. Его строительство завершат досрочно в 2023 году. В спорткомплексе планируют проводить тренировки и соревнования по фигурному катанию, хоккею и ледовые шоу.

За прошедшую неделю заболеваемость ковидом в России выросла на 30%, сообщили в оперштабе. Болеть стали больше в 68 регионах. Среди них – 22 региона, в которых превышены средние показатели заболеваемости по стране. Увеличилось и количество госпитализаций из-за ковида. За сутки в России зафиксировали более 4 000 заболевших, 35 человек умерли. Это связано с распространением двух новых подвидов штамма омикрон, которые особенно заразны. Роспотребнадзор пока посчитал ситуацию с COVID-19 в стране стабильной. Если положение в каждом конкретном регионе будет ухудшаться, власти введут на этой территории ограничительные меры. В крупных российских городах – Москве и Санкт-Петербурге – уже рекомендовали носить маски в общественных местах.

В ближайшие два дня в Великобритании ожидается рекордная жара. Температура поднимется до 41 градуса. Впервые в истории страны власти объявили красный уровень пожарной опасности. Жителям порекомендовали по возможности не пользоваться железнодорожным транспортом. СМИ сообщили, что службы скорой помощи в Англии уже перегружены из-за аномальной погоды. С опасной жарой столкнулись и другие европейские страны. В Испании температура воздуха достигла 45 градусов, горят леса в Кастилии и Леоне. Во Франции пожары охватили 11 тысяч гектаров леса в районе Жиронда, более 14 тысяч человек эвакуированы, в стране объявлен максимальный уровень опасности. В соседней Италии тоже вспыхнули природные пожары, температура воздуха превышает 40 градусов. Португалия с конца июня борется с сильной засухой. Там за последние дни из-за жары погибли более 600 человек.