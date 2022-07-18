"Москва и мир": детская поликлиника в Ясеневе и жара в Великобритании

18:05
Сергей Собянин открыл после реконструкции филиал детской городской поликлиники № 42 в Ясеневе. Здание практически полностью перестроили – сделали новый фасад, заменили инженерные коммуникации, лифты, системы вентиляции, дверные и оконные блоки. В поликлинике установили современное медицинское оборудование для разных видов диагностики.
Также Сергей Собянин посетил ледовый дворец Этери Тутберидзе в Ясеневе. Его строительство завершат досрочно в 2023 году. В спорткомплексе планируют проводить тренировки и соревнования по фигурному катанию, хоккею и ледовые шоу.
За прошедшую неделю заболеваемость ковидом в России выросла на 30%, сообщили в оперштабе. Болеть стали больше в 68 регионах. Среди них – 22 региона, в которых превышены средние показатели заболеваемости по стране. Увеличилось и количество госпитализаций из-за ковида. За сутки в России зафиксировали более 4 000 заболевших, 35 человек умерли. Это связано с распространением двух новых подвидов штамма омикрон, которые особенно заразны. Роспотребнадзор пока посчитал ситуацию с COVID-19 в стране стабильной. Если положение в каждом конкретном регионе будет ухудшаться, власти введут на этой территории ограничительные меры. В крупных российских городах – Москве и Санкт-Петербурге – уже рекомендовали носить маски в общественных местах.
В ближайшие два дня в Великобритании ожидается рекордная жара. Температура поднимется до 41 градуса. Впервые в истории страны власти объявили красный уровень пожарной опасности. Жителям порекомендовали по возможности не пользоваться железнодорожным транспортом. СМИ сообщили, что службы скорой помощи в Англии уже перегружены из-за аномальной погоды. С опасной жарой столкнулись и другие европейские страны. В Испании температура воздуха достигла 45 градусов, горят леса в Кастилии и Леоне. Во Франции пожары охватили 11 тысяч гектаров леса в районе Жиронда, более 14 тысяч человек эвакуированы, в стране объявлен максимальный уровень опасности. В соседней Италии тоже вспыхнули природные пожары, температура воздуха превышает 40 градусов. Португалия с конца июня борется с сильной засухой. Там за последние дни из-за жары погибли более 600 человек.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: